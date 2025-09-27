WhatsApp: ecco come la nuova truffa ti ruba i soldi in un secondo

Ogni utente al giorno d’oggi, utilizza tutti i giorni whatsApp, la piattaforma di messaggistica istantanee è diventata infatti un evergreen negli smartphone di ogni consumatore dal momento che permette di restare in contatto con tutte le persone a noi più care, elemento diventato imprescindibile nella nostra epoca poiché ci permette di scambiare i messaggi in pochi secondi, le sue caratteristiche hanno permesso dunque all’applicazione nel corso degli ultimi 10 anni di diventare un vero e proprio standard che le aziende concorrenti cercano di eguagliare.

Tutti questi elementi messi insieme si traducono in un bacino di utenti che ha superato tranquillamente quota 2 miliardi e che continua a crescere senza sosta, un traguardo che rappresenta uno step importantissimo ma dietro il quale purtroppo si ce l’ha anche un grande problema, l’enorme numero di utenti iscritto su WhatsApp attira le attenzioni anche dei truffatori, questi ultimi vedono infatti gli utenti come una piccola miniera d’oro e WhatsApp rappresenta lo strumento che usano per attaccarli, anche in Italia il fenomeno è arrivato e colpisce senza preavviso e senza lasciare scampo, ecco perché oggi vi portiamo l’ultima truffa che sta colpendo gli utenti in modo da permettervi di difendervi senza problemi.

La truffa del gruppo per guadagnare

La truffa di cui parliamo oggi arriva senza nessun tipo di preavviso tramite l’inserimento in un gruppo che viene spacciato come un team in partnership con YouTube che promette guadagni facili in cambio di alcuni like ad alcuni video, i truffatori chiedono infatti l’IBAN alla vittima e dopo alcuni compiti svolti inviano realmente il pagamento, ciò serve a far abbassare la guardia al malcapitato dal momento che poi in un secondo momento viene proposto alla vittima di inviare una certa somma di denaro, promettendole di restituire i soldi moltiplicati svariate volte, la truffa scatta proprio in quel momento poiché non appena invierete i soldi i truffatori si dilegueranno senza lasciarmi scampo e portandosi via i vostri soldi.