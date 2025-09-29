Robot Roborock QV 35A su Amazon con uno sconto shock e un coupon in regalo

Volete acquistare un nuovo robot aspirapolvere lavapavimenti? Con questo modello a marchio Roborock la navigazione e la mappatura sono perfette grazie al PreciSense LiDAR. Non a caso, dispone del sistema di navigazione basato su PreciSense LiDAR che esegue una scansione a 360° e crea mappe dettagliate in tempo reale per una navigazione accurata e una pulizia efficiente. Oltre a ciò, è in grado di memorizzare anche la mappatura multipiano per un massimo di 4 livelli, in modo che il robot si adatti perfettamente allo spazio e soddisfi più esigenze di pulizia.

Oggi non potete lasciarvi sfuggire questa fantastica occasione. Amazon sconta il prezzo di listino del Roborock QV 35A del 32% e vi regala un coupon sconto del valore di 20 euro. Approfittatene subito!

Roborock QV 35A oggi in offerta

Oltre alle caratteristiche citate in apertura, il Roborock QV 35A è in grado di contraddistinguersi grazie a molti altri punti di forza. A partire dalla progettazione fatta per la massima praticità. Questo robot vanta infatti un’avanzata stazione di ricarica che svuota automaticamente la polvere in un sacchetto sigillato da 2,7 l con una durata di 7 settimane, riempie l’acqua con un serbatoio da 4 l per una copertura di 300 m², lava accuratamente i tappetini e li asciuga, assicurando che il robot aspirapolvere e mocio siano sempre pronti per la pulizia successiva.

Inoltre, non possiamo non porre l’attenzione sulla potenza che contraddistingue questo robot. Progettato per offrire prestazioni di pulizia impareggiabili, il robot aspirapolvere roborock QV 35A dispone di una potente aspirazione da 8000Pa che consente di catturare senza sforzo lo sporco incastrato, i detriti più ostinati e i peli di animali domestici dalle profondità di tappeti, moquette e angoli difficili da raggiungere.

