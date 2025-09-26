Tesla Model Y: emergono alcuni dettagli importanti sul nuovo veicolo

La casa automobilistica statunitense di Elon Musk continua a portare avanti importanti progetti. Progetti che puntano alla realizzazione di nuovi modelli, sempre più performanti. Non a caso, infatti, le vetture a marchio Tesla si contraddistinguono grazie a una serie di specifiche tecniche che le rendono uniche. Nel caso della Tesla Model Y più economica alcuni dettagli che sono emersi non fanno altro che attirare l’attenzione.

Come ben sappiamo, il costruttore Tesla ha deciso di mettersi al lavoro su un modello di Model Y che potrà essere acquistato da un maggior numero di utenti grazie alla maggiore accessibilità. Una variante che può dunque essere considerata semplificata e che punta a conquistare tutti. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo maggiori dettagli in merito a questo nuovo modello.

Tesla Model Y: ecco i dettagli che sono emersi

Come anticipato in apertura, le vetture a marchio Tesla si contraddistinguono grazie a una serie di specifiche tecniche che le rendono uniche. Nel caso della Tesla Model Y più economica alcuni dettagli che sono emersi non fanno altro che attirare l’attenzione. In merito a questo modello, non mancano sul web alcune immagini che mostrano i muletti camuffati in fase di test.

Nonostante l’azienda di Elon Musk non abbia rilasciato informazioni in merito a questo nuovo modello più economico, un hacker Tesla è riuscito a svelare alcune informazioni analizzando gli aggiornamenti del firmware. Il nuovo modello sembrerebbe essere identificato con il codice E41. Dovendosi trattare della nuova Model Y, sembrerebbe che il marchio abbia pensato a un design specifico per i paraurti e non ci sarà un tetto in vetro. Mancherà anche lo schermo da 8″ per i passeggeri posteriori.

Non mancheranno invece cerchi da 18 pollici e specchietti laterali non ripiegabili elettricamente e un’illuminazione ambientale interna. Giunti a questo punto non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti in merito a questa nuova versione della Tesla Model Y.