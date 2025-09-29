Optima Mobile promuove la sua super promo in tv

L’operatore telefonico virtuale Optima Mobile sta da poco promuovendo nuovamente in TV una delle sue offerte di rete mobile di rilievo. Ci stiamo riferendo all’offerta nota con il nome di Optima Super Mobile Smart. L’offerta in questione sarà sponsorizzata tramite un nuovo spot pubblicitario che sarà trasmesso sulle reti Mediaset e su DAZN per circa tre settimane.

Optima Mobile, nuovo spot pubblicitario per la promo Optima Super Mobile Smart

Una delle super offerte dell’operatore telefonico virtuale Optima Mobile sarà nuova sponsorizzata in TV. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta di rete mobile denominata Optima Super Mobile Smart. Quest’ultima sarà nuovamente sponsorizzata sulle reti Mediaset e sui canali DAZN in un nuovo spot pubblicitario. Non è la prima volta che l’operatore virtuale Optima decide di sponsorizzare le sue offerte in televisione. Questo è infatti il terzo anno consecutivo.

In particolare, l’offerta mobile Optima Super Mobile Smart è una delle offerte più eccezionali dell’operatore. Nello specifico, attivando questa offerta, tutti gli utenti potranno avere a disposizione ogni mese un ricco bundle. Nel dettaglio, si avranno a disposizione ogni mese fino a 100 GB di traffico dati per navigare con una connettività massima pari al 4G. Oltre a questo, il bundle dell’offerta include poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 sms da inviare sempre verso tutti i numeri.

Tutto questo ricco bundle sarà a disposizione degli utenti ad un prezzo davvero molto basso. Si tratta infatti di appena 4,95 euro al mese come spesa da sostenere per il rinnovo. Per tutti i clienti che decideranno di attivare l’offerta online sul sito dell’operatore virtuale, il costo per la scheda sim sarà scontato a 9,90 euro contro gli iniziali 19,90 euro. Ricordiamo inoltre che è ancora disponibile una super promozione di Optima Mobile. Quest’ultima permette di ricevere 5 euro di ricarica in omaggio per tutti coloro che invieranno un amico in Optima Mobile.