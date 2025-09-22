Samsung trifold, arrivano diverse conferme sul device

Samsung trifold potrebbe presto diventare realtà con il nome Galaxy G Fold. Una nuova animazione mostra il design innovativo caratterizzato da una piegatura “a G”, retro dedicato e doppio display interno.

Il dispositivo includerà modifiche software e hardware per evitare errori di chiusura, oltre alla possibilità di usare le fotocamere principali anche in modalità semi-chiusa.

Samsung trifold, ci sono notizie?

Arriva un’ulteriore notizia per quanto riguarda il tanto discusso Samsung trifold, il quale potrebbe prendere facilmente il nome di Galaxy G Fold. Tutto perché si piega “a G”, come dimostra finalmente quest’ultima informazione pubblicata. L’animazione che possiamo osservare ci va a mostrare solo il “retro” (con questo termine si intende normalmente il lato non occupato da un gigantesco display OLED pieghevole), e conferma che la sezione centrale sarà occupata da un secondo display. Per finire le due sezioni laterali del Samsung trifold si potranno ripiegare in modo tale da poter permettere allo schermo di rimanere flessibile all’interno.

Inoltre sarà molto importante piegare le due parti in un ordine corretto, senza commettere sbagli. A quanto pare però dovrebbe essere impossibile sbagliare. Infatti le cerniere avranno dimensioni diverse, e poi abbiamo già compreso che la stessa Samsung implementerà degli avvisi dal punto di vista software per evitare che un utente distratto riesca a creare un danno. L’animazione è stata condivisa da una fonte molto attendibile, la quale ha già rilasciato degli spoiler di questo tipo nei mesi passati del Samsung trifold. Quest’ultima conferma anche un dettaglio importante, ovvero che si potranno usare le fotocamere principali per poter fare selfie e partecipare a videochiamate – anche tramite il dispositivo semi-chiuso.

Tutt’ora ancora non è possibile dichiarare quando Samsung lancerà il suo trifold. Delle indiscrezioni passate indicavano almeno un’apparizione in occasione del lancio degli ultimi pieghevoli. Il Samsung trifold potrebbe arrivare ancora entro fine anno. Addirittura alcune persone dicono che potrebbe esserci un Unpacked speciale già questo stesso mese.