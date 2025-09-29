OnePlus 15 debutta in versione Sand Storm

Milano si è da poco fatta protagonista del debutto del nuovo OnePlus 15, lo smartphone di punta che segna un punto di svolta per il brand. L’edizione “Sand Storm” non si limita a introdurre una nuova colorazione. Al contrario, inaugura una vera e propria rivoluzione dal punto di vista del design mobile. Per la prima volta al mondo, un telefono integra la tecnologia Micro-Arc Oxidation (MAO), finora riservata al settore aerospaziale. Il telaio centrale e i dettagli della fotocamera vengono così rivestiti con un processo al plasma ad alta tensione, in grado di garantire resistenza e longevità senza precedenti.

OnePlus 15: potenza e intelligenza di nuova generazione

Secondo i dati comunicati dall’azienda stessa, il materiale ottenuto risulta 3,4 volte più duro dell’alluminio e 1,3 volte più resistente del titanio. Il retro in fibra di vetro ultraleggera completa l’insieme, offrendo una presa morbida e bilanciata, studiata per coniugare comfort e raffinatezza. L’effetto estetico richiama le dune del deserto. Infatti lo smartphone presenta look minimalista e al tempo stesso premium, perfettamente in linea con la filosofia OnePlus.

Il nuovo modello non è soltanto una dimostrazione di design, ma anche un salto tecnologico importante. L’ azienda, non a caso, ha confermato che il dispositivo sarà tra i primi al mondo a integrare la piattaforma Snapdragon 8 Elite Gen 5, il chip più avanzato di Qualcomm. Questa soluzione, unita a un sistema di raffreddamento proprietario, consentirà prestazioni elevate e costanti anche sotto pressione, ideale per gaming e multitasking intensivo.

Il OnePlus 15 rappresenta un’evoluzione di due generazioni rispetto ai predecessori. L’obiettivo è combinare velocità, IA e design per offrire un’esperienza d’uso completa agli utenti. La scelta di un rivestimento innovativo, unita all’utilizzo di materiali resistenti e sostenibili, riflette anche la crescente attenzione del brand verso l’impatto ambientale. Ulteriori dettagli sulle specifiche tecniche, comprese le configurazioni di memoria, le fotocamere e le funzionalità software, verranno comunicati in prossimità del lancio. Intanto, la presentazione di Sand Storm ha già catturato l’attenzione della community internazionale, consolidando OnePlus come marchio capace di innovare e sorprendere.