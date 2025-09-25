Snapdragon 8 Elite Gen 5: presentato il nuovo chip Qualcomm

Il settore della tecnologia mobile vive una fase di profonda trasformazione, guidata da innovazioni che mirano a ridefinire il concetto stesso di esperienza digitale. In tale contesto, l’ultima novità arriva con il lancio della piattaforma Snapdragon 8 Elite Gen 5. Un system-on-a-chip progettato per spingere oltre i limiti di velocità ed efficienza nei dispositivi recenti. La presentazione segna un momento chiave non solo per l’evoluzione degli smartphone di fascia alta. Ma anche per l’espansione di un ecosistema tecnologico che abbraccia altri settori. Come quello dell’automotive. La piattaforma si distingue per la capacità di integrare intelligenza artificiale avanzata direttamente sul dispositivo. Riducendo la dipendenza dal cloud e offrendo maggiore sicurezza. Gli agenti AI personalizzati rappresentano uno degli aspetti più rilevanti. In grado di adattarsi ai comportamenti dell’utente e anticiparne le esigenze.

Snapdragon 8 Elite Gen 5: ecco i dettagli relativi al nuovo chip

Dal punto di vista delle prestazioni, la nuova CPU Qualcomm Oryon di terza generazione garantisce un incremento del 20%. Mentre la GPU Qualcomm Adreno migliora del 23% la resa grafica. Con un impatto diretto sul gaming mobile. Tale connubio di potenza ed efficienza energetica permette sessioni prolungate senza compromessi, un requisito fondamentale per un mercato che punta sempre di più sul gioco competitivo e sulla realtà aumentata. L’NPU Qualcomm Hexagon introduce un ulteriore salto di qualità con un aumento del 37% nella velocità di elaborazione AI, rafforzando la capacità del chip di gestire processi complessi in tempo reale.

Un altro elemento che segna un passo in avanti è l’introduzione del codec Advanced Professional Video (APV). Si tratta della prima piattaforma mobile a supportarne l’utilizzo, aprendo nuove possibilità per il settore creativo e professionale. Allo stesso tempo, l’azienda ha rafforzato la propria strategia. Ciò stringendo sinergie con il mondo dei sistemi automobilistici intelligenti, in particolare attraverso la collaborazione con HARMAN. L’obiettivo è di integrare le prestazioni elevate della piattaforma con soluzioni dedicate all’abitacolo. Offrendo un’interazione più intuitiva e personalizzata tra conducente, passeggeri e veicolo. Il Snapdragon 8 Elite Gen 5 presentato da Qualcomm sarà adottato dai principali marchi globali di smartphone. Consolidando la sua posizione come riferimento per la fascia premium.