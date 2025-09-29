Google Foto introduce l’editing conversazionale: permette le modifiche con la voce o il testo

Google Foto

Google Foto si prepara a una delle sue evoluzioni più importanti. Dopo il debutto in anteprima sui Pixel 10, la funzione di editing conversazionale è ora in distribuzione negli Stati Uniti e presto potrebbe arrivare anche su altri dispositivi Android.

Un nuovo modo di modificare le immagini

Con questa novità, non è più necessario passare da menu complessi o regolare cursori manuali. L’utente può selezionare l’opzione “Aiutami a modificare” nell’editor di Google Foto e descrivere a parole ciò che vuole ottenere. È possibile scrivere un testo o usare direttamente la voce. L’intelligenza artificiale, basata sui modelli Gemini, interpreta il comando e applica la modifica in pochi secondi. Questo permette un approccio molto più naturale e immediato, trasformando l’editor in una sorta di assistente creativo.

Esempi di utilizzo

Si può chiedere: “Illumina il volto al centro”, “Scalda i colori” o “Rimuovi l’oggetto sullo sfondo”. L’IA comprende il contesto e regola l’immagine senza ulteriori passaggi. Per chi preferisce la rapidità, Google propone anche suggerimenti preimpostati come “Migliora questa immagine”, che ottimizzano automaticamente luminosità, contrasto e saturazione. La vera novità, però, è la possibilità di combinare più richieste in un’unica frase. Ad esempio: “Rimuovi i riflessi, rendi i colori più vivaci e aggiungi un cielo azzurro”. L’applicazione esegue tutti i passaggi senza dover passare da uno strumento all’altro.

Creatività oltre le correzioni

L’editing conversazionale non si limita alle modifiche di base. Google ha mostrato esempi in cui è possibile spostare un elemento da una parte all’altra della foto o aggiungere dettagli scenografici. In questo modo, l’app si avvicina sempre più a un editor creativo, capace di trasformare le immagini secondo la fantasia dell’utente.

Per il momento la funzione è in rollout negli Stati Uniti, ma è probabile che venga estesa anche ad altri mercati, Europa compresa, nei prossimi mesi. L’arrivo in Italia dipenderà dai tempi di distribuzione globale decisi da Google.

Con l’introduzione dell’editing conversazionale, Google Foto si conferma un punto di riferimento per la gestione delle immagini su Android. Il nuovo approccio semplifica l’esperienza utente, riduce i passaggi manuali e apre possibilità creative finora limitate a software più complessi. L’attesa ora riguarda l’estensione internazionale della funzione.