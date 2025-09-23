Google Foto rinnova l’interfaccia in Italia, ma l’IA resta fuori

Arriva anche in Italia la scheda Crea. Il vero centro di controllo per gli strumenti creativi di Google Foto. Che è già stato distribuito da settimane in altri Paesi. Dopo il lancio internazionale dello scorso luglio, Big G ha avviato un rollout graduale anche sul territorio italiano. Tuttavia nel nostro Paese arriva con una limitazione importante. Le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale non sono ancora incluse. Manca, ad esempio, l’opzione “Da foto a video”, che dalle altre parti consente di generare filmati personalizzati partendo dalle immagini dell’utente.

Un rollout parziale di Google Foto in attesa dell’intelligenza artificiale

La scheda Crea si posiziona nella barra inferiore dell’app, tra Raccolte e Cerca, riportando la struttura a quattro schede già vista in passato. Proprio prima della fusione tra “Ricordi” e “Momenti”. Al momento, le opzioni disponibili sono quelle già note. Stiamo parlando di Collage, Video Ricordo, Foto cinematografica e Animazione. In sostanza, nessuna nuova funzione, ma un’organizzazione più ordinata e accessibile. Curiosamente, nonostante la presenza della nuova scheda, è ancora visibile anche il pulsante “+” nella parte alta dell’interfaccia. Questo ripropone esattamente gli stessi strumenti.

La nuova impostazione dell’app arriva con la versione 7.45 di Google Foto per Android, ma il rilascio sembra avvenire lato server. Non tutti gli utenti l’hanno ancora ricevuta. Ed inoltre, l’estensione completa, anche per iOS, dovrebbe avvenire nei prossimi giorni. Per ora, dunque, l’aggiornamento si limita a riorganizzare strumenti già noti, lasciando da parte le potenzialità dell’intelligenza artificiale. Che purtroppo stanno già trasformando il servizio in altre aree del mondo.

Google non ha fornito tempistiche precise sull’arrivo delle funzionalità IA anche in Italia. È possibile che si tratti di una scelta legata a test localizzati o a specifiche normative. In ogni caso, l’introduzione della scheda Crea indica chiaramente che l’app sta preparando il terreno per un’espansione futura delle sue capacità. Queste infatti andranno oltre le semplici animazioni automatiche e i collage predefiniti.