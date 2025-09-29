YouTube Labs è ufficiale: ecco le novità basate sull’AI

YouTube ha lanciato ufficialmente il suo nuovo progetto, ovvero YouTube Labs. Questa sarà una sezione dedicata ai test più innovativi che la piattaforma vuole condividere con un gruppo ristretto di utenti. Al momento il tutto è attivo solo ed esclusivamente negli Stati Uniti e punta a trasformarsi in un vero e proprio punto di riferimento per chi desidera provare in anteprima le funzioni sperimentali, offrendo feedback prima che vengano distribuite al pubblico globale.

AI Music Hosts e nuove esperienze per YouTube Music

Il primo test che debutta sotto il marchio YouTube Labs riguarda YouTube Music. La novità si chiama “AI music hosts” e introduce dei conduttori virtuali che arricchiscono l’esperienza di ascolto. Non si limitano a riprodurre i brani, ma commentano con curiosità sugli artisti, aneddoti e spunti per rendere la sessione musicale più personale. In un certo senso, riportano l’atmosfera delle radio tradizionali, ma con l’aggiunta di interattività e della capacità di adattarsi ai gusti dell’utente. È un passo avanti per rendere lo streaming musicale meno impersonale e più simile a un dialogo con un DJ.

Il ruolo dell’intelligenza artificiale su YouTube

Questa iniziativa si inserisce nel percorso di YouTube verso un utilizzo più massiccio dell’AI. Negli ultimi mesi la piattaforma ha già sperimentato strumenti come Dream Track, che genera basi musicali originali, e Dream Screen, per creare sfondi virtuali. Anche la funzione di doppiaggio automatico in più lingue, inizialmente riservata a pochi creator, è stata estesa a livello globale. Con YouTube Labs, Google vuole dare un’identità unica a questi esperimenti, seguendo un modello simile a Google Labs, che di recente ha lanciato Mixboard, un sistema capace di trasformare un semplice prompt testuale in una moodboard visiva.

Al momento, l’accesso è riservato a chi vive negli Stati Uniti e può essere richiesto tramite la pagina ufficiale delle funzioni sperimentali (youtube.com/new). Non ci sono date certe per un’eventuale espansione internazionale, ma la storia di YouTube con i test suggerisce che l’arrivo in Europa e in Asia potrebbe avvenire nei prossimi mesi.

Con questo nuovo contenitore, la piattaforma intende rendere più trasparente il processo di sperimentazione e coinvolgere direttamente gli utenti più curiosi, creando un ecosistema in cui l’AI diventa parte integrante dell’esperienza di intrattenimento.