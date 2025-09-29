DR lancia il nuovo brand Stilnovo: nuovi SUV eleganti e potenti in arrivo

DR Automobiles ha scelto il Salone Auto Torino per svelare Stilnovo, il nuovo marchio del Gruppo. I primi modelli, 5 Stilnovo e 6 Stilnovo, sono SUV compatti e dinamici, lunghi rispettivamente 4,3 e 4,5 metri. Spinti da motori 1.4 Turbo da 157 CV e 1.5 Turbo da 180 CV, offrono prestazioni vivaci e consumi contenuti. Entrambi saranno disponibili con alimentazione benzina/GPL, pensata per chi cerca flessibilità e risparmio. La commercializzazione è prevista tra fine anno e inizio 2026, con una rete di vendita dedicata pronta ad accogliere i clienti più esigenti. Quale sarà la reazione degli automobilisti italiani di fronte a questi SUV eleganti e potenti? L’attenzione del pubblico è alta ed i dettagli saranno rivelati progressivamente, aumentando l’attesa intorno al marchio.

Oltre a Stilnovo, il Gruppo ha presentato altre novità. La DR Collection 5 Full Hybrid si inserisce nella gamma Collection accanto a DR3, DR6 e DR7. È il primo modello Full Hybrid del brand, dotato di motore 1.5 litri da 70 kW abbinato a un’unità elettrica da 150 kW. La trasmissione DHT (Dedicated Hybrid Transmission) garantisce un’esperienza di guida fluida e silenziosa. Il pubblico si è interrogato sulla possibilità di unire efficienza e comfort senza compromessi, mentre DR conferma l’attenzione verso tecnologie ibride all’avanguardia.

Novità DR con EVO e Tiger

Il marchio EVO, che nasce da DR, ha svelato EV 7 Kairos, SUV di 4,6 metri con motore turbo benzina da 174 CV, disponibile anche in versione benzina/GPL. Il cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti promette agilità e comfort. La dotazione include cerchi in lega da 19 pollici, vetri privacy, tetto panoramico, clima automatico, sedili sportivi in ecopelle e doppi schermi touch da 12,3 pollici compatibili con Apple CarPlay e Android Auto wireless. La sicurezza è affidata a sensori di parcheggio, telecamera a 360 gradi e completo pacchetto ADAS. Torino ha ospitato anche Tiger Eight, SUV da 4,74 metri con motore 1.5 Turbo da 177 CV e cambio DCT a 7 rapporti, caratterizzato da una calandra imponente e fari sottili. Tra le curiosità spicca Birba, quadriciclo elettrico con motore da 14 kW, velocità massima di 90 km/h e autonomia di 182 km. Lo stand DR comprende anche EVO 5, EVO 6, EVO Spazio, Tiger Six, ICH-X K2 e ICH-X K3, una panoramica completa della potenza e del design firmato dal Gruppo.