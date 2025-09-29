YouTube Premium: più dispositivi supportati e nuove funzioni avanzate

Google continua a migliorare le sue applicazioni più famose e tra queste c’è anche YouTube Premium. L’obiettivo è quello di rendere sempre più orgogliosi gli utenti e questa volta con novità molto gettonate tra cui l’opportunità di poter regolare in modo più preciso la velocità di riproduzione: ora si può arrivare fino a 4x e modificare la velocità con incrementi di 0,05x. Questa opzione, inizialmente limitata alla versione web mobile, è ora disponibile su Android, iOS e anche sul web desktop.

L’aggiornamento introduce inoltre il download automatico degli YouTube Shorts per la visione offline e la modalità picture-in-picture per i brevi video verticali, ora pienamente attiva anche su iPhone dopo un periodo di test su base volontaria. La funzione Jump Ahead, che consente di saltare ai “momenti chiave” di un video, arriva anche su console da gioco e smart TV, migliorando l’esperienza d’uso sui grandi schermi.

Musica a 256 kbps e vantaggi per i power user con YouTube Premium

Un’altra novità riguarda la riproduzione musicale: è ora possibile selezionare la modalità “High” direttamente dall’app principale di YouTube, sia su iOS che su Android. Questa impostazione consente di ascoltare musica alla qualità di 256 kbps, ma si applica solo ai video musicali ufficiali e alle Art Tracks, i brani generati automaticamente per gli album privi di videoclip ufficiali.

Pur non trattandosi di funzioni rivoluzionarie, queste migliorie rappresentano un chiaro passo avanti nella qualità del servizio per gli abbonati Premium. Per molti l’abbonamento resta principalmente un modo per rimuovere la pubblicità, ma Google continua ad arricchire l’offerta con aggiornamenti che rendono l’esperienza più completa e personalizzabile. Gli utenti più esigenti potranno così godere di una piattaforma più flessibile, con un controllo maggiore sui contenuti e una resa audio superiore. Non ci saranno quindi scuse per non avere questa versione della celebre applicazione di YouTube, la quale diventa sempre più performante.