POCO F7: prestazioni da flagship killer ma design… “già visto”, RECENSIONE

Copertina POCO F7 5G

Quando ho preso in mano il POCO F7 per la prima volta, la sensazione è stata di ritrovo familiare con una punta di curiosità. Lo dico subito: sì, ha un’estetica che richiama quella di iPhone 16/17, senza se e senza ma. Conosco bene la filosofia POCO: prestazioni al top a un prezzo accessibile, con l’obiettivo di rompere gli equilibri dei grandi marchi. Ma negli ultimi due anni la concorrenza si è fatta più agguerrita, e l’effetto sorpresa sembrava svanito. Per questo motivo ho deciso di testarlo intensamente durante un weekend intero: lo smartphone mi ha accompagnato ovunque, tra sessioni di lavoro, giri in città, fotografie al tramonto e qualche partita a titoli pesanti. Il verdetto? Il POCO F7 non è solo una buona alternativa ai top di gamma, è un richiamo esplicito a ciò che un tempo definivamo “flagship killer”. Ma con qualche compromesso.

Unboxing e design

La confezione è minimal: smartphone, cavo USB-C e cover in silicone. Il design è sobrio ma ben rifinito. I bordi sono leggermente curvi, il modulo fotografico posteriore non è eccessivamente sporgente e la sensazione in mano è quella di un prodotto ben costruito, robusto. Con i suoi 215 grammi, si sente, ma è bilanciato. La finitura satinata sul retro aiuta a evitare impronte e offre un buon grip.

Non ci sono guizzi stilistici, ma c’è una certa maturità nel linguaggio di design: si percepisce la volontà di offrire sostanza più che apparenza. Il lettore di impronte è integrato sotto al display e risponde con prontezza. I tasti fisici sul fianco destro hanno un buon feedback e sono ben posizionati.

Display

Lo schermo è un AMOLED da 6,83 pollici con risoluzione 2772×1280 pixel e refresh rate a 120Hz. Ma il dato che più colpisce è la luminosità: picco dichiarato di 3200 nit, che si traduce in una leggibilità eccezionale anche sotto luce diretta del sole. La visione di contenuti HDR è coinvolgente, i colori sono vividi ma non eccessivamente saturi, e il bilanciamento del bianco è ben calibrato. In modalità automatica, il refresh rate si adatta dinamicamente, risparmiando batteria nei momenti di uso statico. Il touch sampling rate elevato migliora la reattività, soprattutto nei giochi.

Hardware

POCO ha puntato sul nuovo Snapdragon 8s Gen 4, affiancato da 12 GB di RAM LPDDR5X e storage UFS 4.0 da 256 o 512 GB. In termini pratici, significa fluidità assoluta in ogni situazione. Nessun rallentamento, anche con più app aperte o giochi impegnativi in esecuzione. Il multitasking è gestito con disinvoltura, le app si aprono all’istante, e i giochi girano con dettagli al massimo senza surriscaldamenti evidenti. L’interfaccia HyperOS è reattiva e ben ottimizzata, con animazioni fluide e un’organizzazione dei menu semplice da esplorare.

Comparto fotografico

Il comparto fotografico è composto da:

sensore principale da 50 MP con OIS (Sony IMX882),

ultra-grandangolare da 8 MP,

selfie cam da 20 MP.

Di giorno, le foto sono molto buone: dettagli precisi, colori naturali e ottimo range dinamico. In notturna, l’OIS aiuta, ma il rumore digitale compare e la definizione cala leggermente. L’ultra-wide è utile per le panoramiche, ma è evidente il salto qualitativo rispetto al sensore principale. La selfie cam si difende bene anche in condizioni di luce non perfette. La registrazione video arriva fino al 4K a 60 fps. I filmati sono stabili, ben contrastati e fluidi, anche se la messa a fuoco può ogni tanto essere leggermente lenta in movimento.

Batteria e autonomia

Uno degli aspetti più convincenti del POCO F7 è la batteria. I 6500 mAh garantiscono due giornate piene con un uso medio-intenso. Anche stressandolo con giochi, video e hotspot attivo, si riesce ad arrivare a sera con almeno il 20% di carica. La ricarica rapida a 90W è realmente efficace: in circa 15 minuti si recupera il 50% della batteria, e la ricarica completa impiega poco più di mezz’ora. Non c’è la ricarica wireless, ma con questi tempi è un’assenza che si perdona facilmente.

Audio, connettività e altri dettagli

Il comparto audio è stereo, con un buon volume e separazione dei canali. Nessun jack audio, ma supporto a Bluetooth 5.4 con codec avanzati come aptX HD e LHDC. Presente NFC, GPS multi-band, sensore infrarossi e supporto Wi-Fi 6. La connettività 5G è stabile, la ricezione nella mia zona è stata impeccabile. C’è anche certificazione IP68 contro acqua e polvere, un plus raro in questa fascia di prezzo.

Software

Il sistema è basato su Android 15 personalizzato con HyperOS. L’interfaccia è fluida, ricca di opzioni ma non appesantita. Ci sono funzioni utili per il risparmio energetico, la gestione delle notifiche e le personalizzazioni estetiche. Durante i giorni di test, nessun bug rilevante. Gli aggiornamenti promessi da POCO includono almeno due major update Android e patch di sicurezza regolari per tre anni.

Pro e contro

PRO:

Prestazioni da vero top di gamma

Display luminosissimo e reattivo

Autonomia eccezionale

Ricarica rapidissima

Costruzione solida, con IP68

CONTRO:

Niente microSD o jack audio

Ultra-wide e selfie cam migliorabili

Manca la ricarica wireless

Qualche limite nei video dinamici

Conclusioni

Il POCO F7 è uno smartphone concreto, che bada alla sostanza. Offre potenza, autonomia e un display da primo della classe, il tutto in una fascia di prezzo che lo rende estremamente competitivo. Non cerca di stupire con funzioni inutili, ma convince con ciò che conta davvero: prestazioni, durata, esperienza d’uso quotidiana.

Se cercate un telefono che non vi lasci mai a piedi e non volete spendere cifre da capogiro, il POCO F7 è una scelta che merita tutta la vostra attenzione. Lo trovate su Amazon a questo link o su AliExpress (con accessori pronti per l’acquisto) da questo link. Segnalo che da AliExpress risparmierete circa 200€ sul prezzo di listino e c’è anche la consegna celere in pochissimi giorni lavorativi.