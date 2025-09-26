AliExpress: sconto da non perdere sul Motorola G04, costa solo 69€

Gli utenti oggi si ritrovano a poter acquistare su AliExpress uno dei migliori prodotti attualmente in circolazione, almeno per quanto riguarda la fascia bassa della telefonia mobile, e il rapporto qualità/prezzo cui viene effettivamente sottoposto. Il modello in questione è Motorola G04, device disponibile sul mercato dal 2024, al cui interno possiamo trovare specifiche di buona qualità generale.

Il processore è un T606 Unisoc, octa-core con una frequenza di clock massima a 1,6Ghz, accoppiato con GPU Mali-G57, oltre a comunque 4GB di RAM ed un buon quantitativo di memoria interna, che ricordiamo non può essere superiore ai 64GB (dipendentemente dalla versione che scegliete, ma è comunque espandibile con microSD). Il display è da 6,56 pollici di diagonale, presenta una risoluzione massima di 720 x 1612 pixel, è un IPS LCD con densità di 269 ppi, e comunque un refresh rate che raggiunge i 90Hz.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, lo smartphone raggiunge un singolo sensore nella parte posteriore, con 16 megapixel, e risoluzione di scatto pari a 4619 x 3464 pixel, mentre apertura F2.2. Nella parte anteriore, invece, è stato posizionato un sensore secondario da 5 megapixel con apertura F2.2. I video vengono girati al massimo in FullHD a 30fps, qualità discreta, ma più che accettabile per la fascia di prezzo di posizionamento.

AliExpress: il Motorola Moto G04 costa veramente poco

Un prezzo davvero di tutto rispetto per un prodotto comunque più che valido, lo smartphone non costa più 139,90 euro come previsto in origine di listino, ma ci ritroviamo a dover sostenere un investimento finale che corrisponde a 69,37 euro, approfittando dello sconto di 70,53 euro. Ordinatelo subito collegandovi qui.

Il sistema operativo di base è Android 14, senza alcuna personalizzazione grafica, in modo tale che l’utente può a tutti gli effetti godere di una chiara e pura esperienza Android Stock, senza vincoli o limitazioni particolari a cui deve sottostare, o ingerenze esterne.