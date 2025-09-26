Vodafone, nuova offerta mobile con 250GB e 5G fino a 2 Gbps

Vodafone propone una delle sue migliori offerte mobile. Un piano che unisce una grande quantità di traffico dati, copertura 5G e altri servizi extra. Al costo di 11,95€ al mese, i clienti hanno infatti a disposizione 250GB, minuti illimitati e 200 SMS, con la possibilità di utilizzare fino a 45GB all’estero, nei Paesi dell’Unione Europea e anche in Svizzera e Regno Unito. L’attivazione prevede un costo unico di 10€. Invece la spedizione della SIM, fisica o virtuale, è gratuita.

Uno dei punti di forza riguarda la libertà di scelta tra SIM tradizionale ed eSIM. Ovvero una soluzione sempre più adottata da chi desidera utilizzare più profili sullo stesso dispositivo. L’offerta è interamente compatibile con la rete 5G di Vodafone. Secondo i test condotti nella prima metà del 2025, l’ operatore si conferma come la rete mobile più veloce d’Italia, con velocità fino a 2Gbps in download.

Vodafone, servizi extra inclusi e connessione garantita

Vodafone offre una serie di vantaggi pensati per migliorare l’esperienza degli utenti. Tra questi vi è la possibilità di continuare a parlare e navigare senza limiti per un massimo di 48 ore anche in caso di esaurimento del credito. Sono inclusi anche la segreteria telefonica e il servizio di recall, la quale permette di sapere quando un numero precedentemente occupato torna disponibile.

Per chi viaggia in Europa, il pacchetto include 32GB in roaming. Di cui 20 previsti dal regolamento europeo e 12 offerti da Vodafone. In più, i clienti possono utilizzare i dati inclusi anche in Svizzera, Regno Unito e Ucraina, un’estensione che rende l’offerta competitiva per chi si sposta frequentemente all’estero. Per massimizzare la comodità, è disponibile l’addebito automatico. Ovvero il credito residuo viene ricaricato di 5€ ogni volta che scende sotto i 5 euro, eliminando così il rischio di restare senza connessione.

Insomma, con questa proposta, Vodafone mira a rafforzare la propria posizione nel mercato italiano, puntando su un mix di prezzo competitivo, servizi inclusi e qualità certificata della rete. Un’offerta che guarda sia agli utenti più giovani, interessati ai Giga e alla velocità del 5G, sia a chi cerca affidabilità e copertura durante i viaggi in Europa.