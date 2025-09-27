Very Mobile vs Lyca Mobile: le promo migliori offrono gratis il 5G, il confronto

Very Mobile ha costruito il suo successo su qualità eccezionale e prezzi fissi che durano per sempre. La sua offerta di punta prevede 200 giga in 5G, minuti illimitati e SMS illimitati a 6,99 € al mese, senza rimodulazioni. L’attivazione costa solo 0,99 € e il primo mese è gratuito, un incentivo concreto per chi vuole provare la rete senza spendere subito. È possibile scegliere tra SIM fisica, con consegna veloce, e eSIM, che consente di essere operativi in pochi minuti. L’attivazione si può completare anche tramite SPID, semplificando l’intero processo. Very Mobile utilizza la rete WindTre, che assicura copertura capillare e accesso al 5G nelle zone abilitate, permettendo di navigare ad alta velocità per streaming, gaming e smart working.

Lyca Mobile: 150 giga in 5G al prezzo più basso

Lyca Mobile propone un’offerta ancora più economica: 150 giga in 5G, minuti e SMS senza limiti a 5,99 € al mese. Il prezzo resta invariato nel tempo e l’offerta è aperta a tutti, senza vincoli sull’operatore di provenienza. Un vantaggio importante è la promozione che regala i primi due mesi, dando la possibilità di testare copertura e velocità prima di iniziare a pagare. Anche in questo caso il 5G è incluso, rendendo l’offerta adatta a chi desidera download veloci e streaming in alta definizione. La possibilità di attivare senza costi aggiuntivi e senza vincoli contrattuali rende Lyca una delle soluzioni più aggressive sul mercato.

Lyca e Very per esigenze differenti: ogni scelta può essere ottima

Mettendo a confronto queste due tariffe emergono differenze sottili ma importanti. Very Mobile offre 50 giga in più, un vantaggio per chi utilizza spesso lo smartphone come hotspot o guarda video in streaming. Lyca Mobile ha il prezzo più basso e un vantaggio iniziale più consistente grazie ai due mesi gratuiti, ideale per chi vuole testare il servizio per un periodo più lungo. Entrambe le offerte includono il 5G e non prevedono costi nascosti o vincoli. La decisione dipende dal proprio profilo d’uso: chi cerca più dati e vuole iniziare senza spese può preferire Very Mobile, mentre chi mette al primo posto il costo mensile minimo e desidera sfruttare un periodo di prova più lungo può orientarsi verso Lyca Mobile.