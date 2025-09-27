TIM: se cercate giga senza limiti questa offerta fa per voi

Un operatore che in Italia rappresenta ormai una vera e propria certezza sicuramente è Tim, il provider tinto di blu infatti da sempre garantisce ai propri consumatori servizi sempre al passo coi tempi è perfettamente funzionanti, ovviamente tutto ciò fa parte di una strategia di mercato che punta a raccattare quanti più clienti possibile in modo da ritagliarsi la fetta più grossa dei guadagni, tutto ciò però per nostra fortuna si traduce in offerte sempre al top con ottime caratteristiche.

Gli utenti hanno infatti bisogno di avere a disposizione cataloghi di offerte decisamente variegati poiché questo risulta necessario per poter attivare la promozione che reputano più giuste in base alle loro esigenze, ovviamente tutto passa da una scelta molto attenta dell’offerta dopo aver visionato tutti i cataloghi presenti, per fare questo vi veniamo in aiuto noi proponendovi un’offerta proprio di Tim che non solo garantisce tanti tantissimi giga ma permette in determinati casi di evolvere e ottenere giga completamente limitati, diamo insieme un’occhiata.

Offerta pensata per i giga

L’offerta in questione di base consente di ottenere 200 GB di traffico dati in connessione 5G con minuti illimitati verso tutti e 200 SMS verso tutti, tutto ciò con un costo mensile di 9,99 € è un costo di attivazione di 10 € che include il costo per la Sim fisica e ovviamente il costo di attivazione della promozione stessa, in un caso particolare però l’offerta può essere evoluta senza nessun tipo di costo aggiuntivo, coloro che infatti hanno già una promozione di rete fissa sempre con TIM possono godere di giga completamente illimitati pagando il medesimo prezzo mensile, il tutto senza nessun tipo di vincolo contrattuale.

Se siete interessati, l’attivazione può essere effettuata comodamente online in pochi semplici Click direttamente dal sito ufficiale di Tim, una volta trovata la pagina dedicata all’offerta vi basterà seguire gli step descritti.