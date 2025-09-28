PosteMobile contro Iliad: la promo CREAMI WOW è ancora disponibile

PosteMobile, il gestore virtuale di Poste Italiane, propone una soluzione ottima per chi cerca un piano chiaro e conveniente. L’offerta si chiama Creami Extra WOW 50 e ha un costo di 5,99 € al mese, garantendo minuti illimitati, SMS illimitati e 50 giga in 4G+ con velocità fino a 300 Mbps. Un pacchetto bilanciato che offre la libertà di chiamare, messaggiare e navigare senza pensieri, adatto sia a chi utilizza lo smartphone per lavoro sia a chi lo sfrutta per svago e social. Sembra quindi l’opportunità perfetta per diverse tipologie di utenti in Italia.

Attivazione flessibile e inclusiva con PosteMobile e la sua Creami EXTRA WOW

La promo è attivabile da tutti, senza vincoli sull’operatore di provenienza, permettendo a chiunque di passare a PosteMobile o di attivare un nuovo numero. Il processo di attivazione è rapido e versatile: può essere completato online, recandosi in ufficio postale o anche telefonicamente con l’assistenza di un operatore, una soluzione comoda per chi preferisce un supporto diretto.

Il costo di attivazione è di 10 € una tantum, comprensivo della SIM, un investimento contenuto per chi desidera entrare nell’ecosistema PosteMobile. Ovviamente bisogna tenere conto che i costi del genere devono essere sostenuti anche scegliendo altri gestioni, per cui non può essere un punto a sfavore di PosteMobile.

Grazie alla rete 4G+ fino a 300 Mbps, la navigazione risulta fluida e adatta anche a streaming video in alta definizione, videochiamate e utilizzo di app più pesanti. I minuti e SMS illimitati garantiscono la possibilità di restare sempre in contatto senza preoccuparsi di soglie o costi extra.

Con Creami Extra WOW 50, PosteMobile si conferma un gestore affidabile e trasparente, puntando su un’offerta con prezzo fisso, ampia copertura e facilità di attivazione. Una scelta che rappresenta un buon compromesso tra quantità di giga e costo mensile, ideale per chi vuole semplicità e un servizio chiaro senza sorprese.