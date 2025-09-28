Ad
PosteMobile contro Iliad: la promo CREAMI WOW è ancora disponibile

È PosteMobile il provider del mese, gli utenti stanno sottoscrivendo in massa la promo da 50GB presente sul sito

scritto da Felice Galluccio
PosteMobile, il gestore virtuale di Poste Italiane, propone una soluzione ottima per chi cerca un piano chiaro e conveniente. L’offerta si chiama Creami Extra WOW 50 e ha un costo di 5,99 € al mese, garantendo minuti illimitati, SMS illimitati e 50 giga in 4G+ con velocità fino a 300 Mbps. Un pacchetto bilanciato che offre la libertà di chiamare, messaggiare e navigare senza pensieri, adatto sia a chi utilizza lo smartphone per lavoro sia a chi lo sfrutta per svago e social. Sembra quindi l’opportunità perfetta per diverse tipologie di utenti in Italia.

Attivazione flessibile e inclusiva con PosteMobile e la sua Creami EXTRA WOW

La promo è attivabile da tutti, senza vincoli sull’operatore di provenienza, permettendo a chiunque di passare a PosteMobile o di attivare un nuovo numero. Il processo di attivazione è rapido e versatile: può essere completato online, recandosi in ufficio postale o anche telefonicamente con l’assistenza di un operatore, una soluzione comoda per chi preferisce un supporto diretto.

Il costo di attivazione è di 10 € una tantum, comprensivo della SIM, un investimento contenuto per chi desidera entrare nell’ecosistema PosteMobile. Ovviamente bisogna tenere conto che i costi del genere devono essere sostenuti anche scegliendo altri gestioni, per cui non può essere un punto a sfavore di PosteMobile.

Grazie alla rete 4G+ fino a 300 Mbps, la navigazione risulta fluida e adatta anche a streaming video in alta definizione, videochiamate e utilizzo di app più pesanti. I minuti e SMS illimitati garantiscono la possibilità di restare sempre in contatto senza preoccuparsi di soglie o costi extra.

Con Creami Extra WOW 50, PosteMobile si conferma un gestore affidabile e trasparente, puntando su un’offerta con prezzo fisso, ampia copertura e facilità di attivazione. Una scelta che rappresenta un buon compromesso tra quantità di giga e costo mensile, ideale per chi vuole semplicità e un servizio chiaro senza sorprese.

