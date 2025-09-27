PosteMobile amplia il proprio catalogo con una nuova proposta dedicata a chi cerca tanti dati a un prezzo contenuto. Si chiama Creami Extra Wow 50×2 ed è un’offerta disponibile esclusivamente negli uffici postali. A fronte di un canone mensile di 8€, il piano mette a disposizione 100GB di traffico dati in 4G+, con velocità fino a 300Mbps, oltre a minuti e SMS illimitati verso tutti. La promozione prevede un costo iniziale di 25€, che comprende 15€ per la SIM e 10€ per la prima ricarica già valida come pagamento del primo mese di servizio.

PosteMobile Creami Extra Wow 50×2: dettagli e condizioni dell’offerta

L’offerta sfrutta la rete Vodafone, garantendo una copertura superiore al 99% della popolazione italiana. La connessione hotspot è inclusa, consentendo di condividere i propri giga con altri dispositivi senza costi extra. Restano attivi, sempre gratuitamente, servizi come “Ti cerco” e “Richiama ora”, insieme al controllo del credito residuo tramite il numero 401212. Una formula che conferma la volontà di PosteMobile di proporsi come alternativa competitiva agli operatori tradizionali, puntando su trasparenza e semplicità.

Il piano Creami Extra Wow 50×2 è pensato per un uso personale e prevede condizioni precise in caso di mancato rinnovo. Qualora il credito non fosse sufficiente, le tariffe applicate diventano di 18 centesimi al minuto per le chiamate, 12 cent. per ogni SMS e 2€ al giorno per 500MB di dati alla prima connessione, a meno che non sia disabilitata la tariffa giornaliera. Gli utenti possono comunque gestire queste opzioni inviando un SMS gratuito al 4071160, dall’area personale PostePay o tramite l’app ufficiale di Poste Italiane.

Tale proposta si insinua all’interno di un mercato sempre più competitivo, dove gli operatori virtuali cercano di conquistare utenti con pacchetti generosi e prezzi stabili. Grazie alla rete Vodafone, PosteMobile garantisce buone prestazioni in termini di velocità e copertura, pur ricordando che la qualità della connessione può variare in base alla zona, al dispositivo e al livello di congestione. Con Creami Extra Wow 50×2, PosteMobile mira così ad attrarre clienti interessati a un piano completo, conveniente e semplice da gestire, confermando il ruolo delle Poste anche nel settore delle telecomunicazioni.