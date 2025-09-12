OPS! Mobile Special 300 GB: 300 giga a con pochi euro mensili ADESSO

Il mercato dei gestori virtuali continua a sorprendere con nuove offerte sempre più ricche, pensate per conquistare utenti provenienti dai principali operatori. Tra le novità più recenti si distingue la OPS Special 300 GB di Ops! Mobile, che punta su un prezzo contenuto e un quantitativo di dati davvero elevato.

Un’offerta che raddoppia i giga

Il cuore della promozione è rappresentato dai 300 giga in 4G messi a disposizione ogni mese. Di questi, 150 giga costituiscono la soglia standard, mentre altri 150 giga vengono concessi come bonus aggiuntivo da parte di Ops! Mobile. Si tratta di un quantitativo che permette di navigare senza preoccupazioni, sfruttando al massimo applicazioni, streaming e social. A completare il pacchetto ci sono minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 SMS inclusi. Il prezzo è fissato a 9,99€ al mese per sempre, senza rimodulazioni.

Attivazione riservata a chi porta il numero

La OPS Special 300 GB non è disponibile per chi desidera attivare un nuovo numero. È infatti un’offerta esclusiva per chi decide di portare il proprio numero in Ops! Mobile, provenendo da qualsiasi operatore ad eccezione di Vodafone. Una scelta precisa, che conferma la strategia del gestore di rivolgersi in particolare a chi arriva dai concorrenti e cerca un pacchetto con tanti giga a un prezzo contenuto.

Costi e modalità di attivazione

L’attivazione richiede un contributo una tantum di 9,90€, con spedizione gratuita della SIM direttamente a casa. L’intera procedura può essere completata in modo semplice e veloce attraverso SPID, senza necessità di ulteriori passaggi complicati. Questa modalità non solo velocizza i tempi, ma garantisce anche un elevato livello di sicurezza nell’identificazione del cliente.

Con OPS Special 300 GB, Ops! Mobile si posiziona tra i virtuali più competitivi del momento, offrendo un mix di trasparenza, giga in abbondanza e prezzo fisso per sempre. Una soluzione ideale per chi vuole cambiare operatore senza vincoli e con la certezza di avere un pacchetto dati tra i più generosi sul mercato.