Amazon sconta l’HONOR 400 5G: prezzo shock con il -16%

Se siete in cerca di una promozione speciale per poter acquistare un nuovo smartphone, oggi non potete lasciarvi sfuggire quella attiva sull’HONOR 400 5G. Un device che consente di godere di colori vivaci e contrasto perfetto su un display AMOLED da 6,55 pollici con picco di luminosità 5000nit e frequenza di aggiornamento 120Hz.

Tra le tante caratteristiche non manca la tecnologia Sunlight Display che si occupa di assicurare una visibilità ottimale anche sotto la luce diretta del sole, mentre la gamma cromatica DCI-P3 e 1,07 miliardi di colori offrono un’esperienza cinematografica. Infine, l’Eye Comfort con 3840Hz riduce sfarfallio e affaticamento visivo.

HONOR 400 5G oggi in offerta su Amazon

Quale momento se non questo per poter acquistare questo smartphone a marchio HONOR con un prezzo speciale? Oggi può essere vostro con uno sconto del 16% sul prezzo di listino.

Tra i punti di forza c’è innanzitutto il processore Snapdragon 7 Gen 3 che offre prestazioni fluide per gaming e multitasking per esperienze d’uso perfette. Per quanto riguarda il design, non mancano elementi pensati appositamente per assicurare la resistenza IP65 a polvere e acqua, unita alla certificazione anti-caduta 5 stelle SGS che protegge il dispositivo da urti e condizioni ambientali estreme.

Non manca infine una batteria da 5300mAh che garantisce energia per tutto il giorno, anche con utilizzo intensivo. Questo smartphone supporta la ricarica rapida 66W SuperCharge che effettuare cicli brevi quando si ha poco tempo a disposizione. Eccellente anche il comparto fotografico che consente di catturare dettagli mozzafiato con la fotocamera AI da 200MP, dotata di stabilizzazione ottica (OIS) e zoom AI Super 30X.

Giunti a questo punto non vi resta che approfittarne per acquistare l’HONOR 400 5G a soli 379,90 euro anziché 399,90. La spedizione per voi è completamente gratuita.