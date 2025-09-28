Alibaba investe sull’AI: accordo con NVIDIA e strategia di espansione

Alibaba ha scelto di mettere l’intelligenza artificiale al centro del proprio futuro. La società cinese ha annunciato un’alleanza con NVIDIA per rafforzare i data center globali e sviluppare nuove applicazioni AI, trasformando una tecnologia finora considerata accessoria. A confermarlo è stato lo stesso gruppo attraverso dichiarazioni rilasciate da Reuters.

La notizia, però, si inserisce in un contesto delicato. Negli scorsi giorni Pechino ha imposto alle aziende nazionali di non acquistare GPU NVIDIA, già limitate nella potenza rispetto alle versioni internazionali su decisione della Casa Bianca. Rimane quindi da chiarire se la collaborazione toccherà anche la fornitura di hardware o se si limiterà al software. Alibaba Cloud ha dichiarato che integrerà la suite completa Nvidia per la cosiddetta Physical AI, una mossa che non violerebbe formalmente i vincoli governativi.

Alibaba e NVIDIA: tra innovazione tecnologica e sfide geopolitiche

Secondo alcune indiscrezioni, Alibaba si sta già muovendo per ridurre la dipendenza dai chip stranieri, sviluppando un processore proprietario in grado di competere con gli NVIDIA H20. Ma non solo. L’azienda avrebbe investito anche in switch e soluzioni di rete Ethernet ad alte prestazioni, tradizionalmente un punto di forza del produttore americano. Eppure, la volontà di collaborare con NVIDIA resta evidente, soprattutto per velocizzare l’aumento di sistemi cloud avanzati capaci di supportare applicazioni AI concrete e su larga scala.

L’amministratore delegato Eddie Wu ha spiegato che “la velocità con cui si sta sviluppando l’AI ha superato le nostre aspettative”, sottolineando come la domanda di infrastrutture intelligenti sia oggi superiore a qualsiasi previsione. In parallelo, Alibaba ha presentato un ambizioso piano di espansione internazionale.

Quest’ultimo nel l corso del 2025 aprirà nuovi data center in Brasile, Francia e Paesi Bassi, mentre rafforzerà la sua presenza in Messico, Corea del Sud, Giappone, Malesia e Dubai. Questa strategia, illustrata dalla vicepresidente di Alibaba Cloud Feifei Li, ha come obiettivo quello di fornire alle aziende strumenti e capacità tecnologiche in grado di sostenere la rapida adozione dell’AI. Testano però possibili interferenze politiche. L’accordo, infatti, potrebbe essere ostacolato tanto da Washington quanto da Pechino.