Xbox Game Pass: annunciati i nuovi titoli di agosto

Agosto porta con sé una ventata di novità per gli abbonati a Xbox Game Pass. Trasformando così il mese in un’occasione ricca di scoperte videoludiche. Tra le nuove aggiunte, l’attenzione si concentra soprattutto su Assassin’s Creed Mirage, titolo Ubisoft che ha visto la luce nell’ottobre 2023. Dal 7 agosto è disponibile su tutti i principali piani (Ultimate, Standard e PC) offrendo un’avventura più compatta. Con una durata media di circa venti ore, il gioco punta sull’esplorazione e sullo stealth, mantenendo un ritmo narrativo serrato.

Su Xbox Game Pass nuovi giochi in arrivo

E non è tutto. Il 5 agosto debutta Rain World, un’opera dallo stile unico che unisce sopravvivenza e atmosfera malinconica. Subito dopo, il 6 agosto, il catalogo del piano Standard si espande con una selezione di titoli interessanti. Si va dall’approccio narrativo e strategico di Citizen Sleeper 2: Starward Vector, che mescola elementi da gioco da tavolo e fantascienza. Alla corsa libera su terreni montani di Lonely Mountains: Snow Riders. Passando per il combattimento futuristico di MechWarrior 5: Clans e le difese creative di Orcs Must Die! Deathtrap.

Il 12 agosto sarà la volta di Aliens: Fireteam Elite, sparatutto cooperativo in terza persona in cui tre giocatori affrontano orde di xenomorfi. Poco dopo, il 14 agosto, farà il suo ingresso 9 Kings, riservato esclusivamente agli utenti Xbox Game Pass su PC.

Non mancano, purtroppo, le uscite dal catalogo. Dal 15 agosto verranno rimossi tre titoli importanti. Anthem, ambizioso action sci-fi con un forte focus sul multiplayer, insieme a Farming Simulator 22, punto di riferimento per gli appassionati di simulazione agricola, e a Persona 3 Reload, apprezzato rifacimento di uno dei capitoli più amati della celebre saga JRPG.

Si tratta di cambiamenti importanti che dimostrano l’impegno dell’azienda per tutti i suoi utenti. Con le recenti aggiunte su Xbox Game Pass gli appassionati possono approfittare di novità interessanti per il settore gaming. Non resta che attendere e approfittare dei nuovi titoli in arrivo.