BYD punta all’Europa e supera Tesla: crescita del 201,3%

Le diverse case automobilistiche puntano a conquistare il maggior numero possibile di utenti proponendo nuove vetture sempre più performanti. Chi non vorrebbe infatti attirare l’attenzione con un veicolo nuovo e innovativo? Tra le tante realtà del settore delle quattro ruote, il costruttore automobilistico BYD sta facendo passi avanti importanti.

Passi avanti che mostrano i risultati anche nell’Unione Europea, mercato in cui l’azienda cinese ha conquistato tantissimi utenti con i propri veicoli. A confermare tale andamento è stato proprio ACEA. Quest’ultimo ha reso noti i numeri di mercato relativi al mese di agosto 2025. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo maggiori informazioni.

BYD continua a conquistare il mercato europeo

Secondo quanto diffuso da ACEA, dunque, durante il mese di agosto in Europa, il costruttore cinese BYD è riuscito a immatricolare un totale complessivo di 9.130 unità. Numero che batte le 3.030 unità che riuscì a immatricolare nel corso del 2024. Non a caso, dunque, tale miglioramento in numeri si traduce in un vero e proprio incremento. Incremento che è pari al 201,3%.

Congiuntamente ai dati di BYD vengono analizzati anche quelli del costruttore statunitense Tesla che lo scorso mese, in UE, ha immatricolato 8.220 auto. Dati che non fanno altro che segnare una flessione del 36,6%.

Oltre ai dati già citati, sappiamo che BYD nel periodo compreso tra gennaio e agosto è riuscita a registrare un totale di immatricolazioni pari a 67.632 vetture. Tale numero segna, di conseguenza, un progresso del 244%. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti in merito.