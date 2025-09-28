Primo arresto in UK per il cyber-attacco agli aeroporti europei

C’è un momento che spezza la tensione dell’illegalità digitale: quando qualcuno viene arrestato. Nel Regno Unito è successo poco fa, dopo un attacco che ha mandato in tilt i sistemi di check-in in vari aeroporti. Un uomo sulla quarantina è stato arrestato in West Sussex su sospetti legati proprio a quell’hack che ha coinvolto Heathrow, Berlino, Bruxelles e altri aeroporti europei.

L’accusa è pesante: uso improprio di computer, secondo le leggi del Computer Misuse Act. I sistemi presi di mira sono quelli della compagnia Collins Aerospace. Questa azienda fornisce infrastrutture digitali per il check-in e la gestione dei bagagli. Il risultato: passeggeri bloccati, check-in manuali, caos alle porte d’imbarco, ritardi, cancellazioni.

Cosa significa e cosa implica questo arresto

L’arresto che ha avuto luogo nel Regno Unito non chiude il capitolo, ma segna un punto di svolta importante per la vicenda e quelle che ci saranno in futuro. È la prima persona identificata pubblicamente come collegata al problema, ed è un segnale che le autorità non trattano questi attacchi come incidenti minori, ma come minacce serie che impattano migliaia di persone e infrastrutture contenenti informazioni e dati critici.

Detto questo, l’indagine è solo agli inizi. L’arresto è avvenuto martedì sera, ma l’uomo è stato rilasciato con obblighi di firma in attesa degli sviluppi. Non sono ancora emersi il gruppo dietro l’attacco o il movente preciso. Né c’è certezza se fosse una singola persona dietro la falla o se l’uomo fermato fosse parte di una rete criminale più ampia.

Per i viaggiatori significa che l’esperienza di volo può diventare ancora più vulnerabile. È legata a disagi non solo dovuti al maltempo o ai problemi organizzativi, che già non mancano, ma anche ai diversi attacchi hacker. È una realtà che pochi considerano quando prenotano, ma che oggi appare concretissima. Più si va avanti e maggiori sono accaduti e rischi che comportano, soprattutto a causa delle ultime tecnologie che consentono agli hacker di sfruttare tecniche avanzate.