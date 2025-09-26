Nvidia investe fino a 100 miliardi in OpenAI per un accordo strategico

Quando due giganti come Nvidia e OpenAI annunciano di unirsi in un accordo che arriva fino a 100 miliardi di dollari, è chiaro che non si tratta di un’intesa qualunque. È una dichiarazione d’intenti: Nvidia non è più solo fornitore di hardware, ma partner strategico nel futuro dell’intelligenza artificiale.

Secondo il progetto, Nvidia sta investendo progressivamente fino a 100 miliardi di dollari in OpenAI, legando ogni tranche di investimento al completamento di porzioni dell’infrastruttura condivisa. In pratica, ogni gigawatt di capacità AI consegnata sarà un passo verso l’attivazione di una parte del contributo pattuito. Questo permette a OpenAI di avere risorse finanziarie e accesso garantito all’hardware più avanzato, mentre Nvidia si assicura una domanda costante di chip e tecnologie correlate.

L’accordo include anche l’impegno a costruire almeno 10 gigawatt di sistemi Nvidia per alimentare i data center di OpenAI. Si tratta di un obiettivo ambizioso: richiede potenza, efficienza energetica, progettazione di reti di alimentazione e raffreddamento, logistica, e capacità di gestire enormi flussi di dati. Si stima che il primo sarà operativo a partire dalla seconda metà del 2026, utilizzando la piattaforma Vera Rubin di Nvidia.

Le questioni aperte e le sfide

Un elemento curioso dell’accordo è che Nvidia acquisirà partecipazioni in OpenAI senza ottenere diritti di voto. Questo riduce il rischio di controllo diretto, ma lascia molte questioni irrisolte: qual è il valore del resto degli investimenti? A che condizioni saranno i futuri versamenti? Come evolverà la valutazione di OpenAI negli anni?

Alcuni analisti sollevano dubbi sulle pratiche “circolari” che potrebbero nascere: Nvidia investe, OpenAI acquista chip da Nvidia con quei soldi, Nvidia incassa. Quando il confine tra vendita e investimento si fa sottile, emergono tensioni legate alla concorrenza e alla regolamentazione.

Un altro nodo è la sostenibilità: realizzare 10 gigawatt di sistemi AI non significa solo avere chip, ma energia sufficiente, raffreddamento efficiente e infrastrutture stabili. I costi — di costruzione, operativi e ambientali — saranno enormi. E mentre l’intesa ha un effetto positivo sui mercati, la sua riuscita dipenderà molto dalla capacità di tradurre il piano in realtà senza sprechi o rallentamenti.

In conclusione, l’accordo Nvidia-OpenAI è più che un investimento: è una scommessa sulla prossima fase dell’AI, in cui hardware e software crescono insieme. Ma come succede nei grandi patti, la parte difficile è mantenere promesse, gestire le complessità e trasformare gli obiettivi ambiziosi in risultati tangibili.