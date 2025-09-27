PosteMobile sfida Ops! Mobile: ci sono fino a 300GB per gli utenti

PosteMobile si distingue per la sua offerta Creami Extra WOW 50, pensata per chi vuole un piano semplice e accessibile. Con 5,99 € al mese mette a disposizione 50 giga in 4G+ fino a 300 Mbps, minuti illimitati e SMS illimitati. L’attivazione costa 10 € e comprende la SIM, che può essere richiesta online, presso qualsiasi ufficio postale o anche telefonicamente. È un’opzione pensata per chi non ha un consumo dati eccessivo ma cerca un servizio affidabile e la comodità di un’ampia rete di punti fisici per assistenza e attivazione. Questo la rende appetibile anche per chi non è abituato a gestire tutto online e preferisce un contatto diretto con un operatore.

Ops! Mobile: 300 giga e attivazione veloce con SPID

Ops! Mobile propone invece una soluzione per chi vuole molti più dati a disposizione. Con OPS Special 300 GB offre 300 giga in 4G, di cui 150 di base e 150 come bonus, minuti illimitati e 100 SMS a 9,99 € al mese, prezzo garantito per sempre. L’attivazione costa 9,90 € una tantum e può essere completata esclusivamente tramite SPID, una procedura che garantisce sicurezza e velocità. La spedizione della SIM è gratuita e l’offerta è attivabile da chiunque, con l’unica esclusione dei clienti Vodafone. È un piano che si rivolge a chi fa un uso molto intenso di internet, ad esempio per streaming, download o utilizzo come hotspot, e vuole evitare di rimanere senza dati durante il mese.

Due offerte per due profili di utilizzo

Il confronto tra queste due proposte mette in evidenza due pubblici diversi. PosteMobile parla a chi vuole un’offerta economica e affidabile, con un numero di giga sufficiente per un uso quotidiano fatto di social, messaggistica e un po’ di video in mobilità. Ops! Mobile invece punta a chi consuma molti dati e preferisce un piano più ricco, anche a un prezzo leggermente superiore. La scelta dipende quindi dal proprio fabbisogno: risparmio e semplicità con PosteMobile oppure tanti giga e flessibilità d’uso con Ops! Mobile. Entrambe offrono trasparenza e costi chiari, senza vincoli nascosti, ma con approcci differenti al mercato.