Ad
NewsOperatori TelefoniciOperatori Virtuali

PosteMobile sfida Ops! Mobile: ci sono fino a 300GB per gli utenti

La sfida tra PosteMobile e Ops! Mobile sembra essere davvero interessante, a stabilire la scelta però saranno sempre gli utenti

scritto da Felice Galluccio
PosteMobile sfida Ops! Mobile: ci sono fino a 300GB per gli utenti

PosteMobile si distingue per la sua offerta Creami Extra WOW 50, pensata per chi vuole un piano semplice e accessibile. Con 5,99 € al mese mette a disposizione 50 giga in 4G+ fino a 300 Mbps, minuti illimitati e SMS illimitati. L’attivazione costa 10 € e comprende la SIM, che può essere richiesta online, presso qualsiasi ufficio postale o anche telefonicamente. È un’opzione pensata per chi non ha un consumo dati eccessivo ma cerca un servizio affidabile e la comodità di un’ampia rete di punti fisici per assistenza e attivazione. Questo la rende appetibile anche per chi non è abituato a gestire tutto online e preferisce un contatto diretto con un operatore.

Ops! Mobile: 300 giga e attivazione veloce con SPID

Ops! Mobile propone invece una soluzione per chi vuole molti più dati a disposizione. Con OPS Special 300 GB offre 300 giga in 4G, di cui 150 di base e 150 come bonus, minuti illimitati e 100 SMS a 9,99 € al mese, prezzo garantito per sempre. L’attivazione costa 9,90 € una tantum e può essere completata esclusivamente tramite SPID, una procedura che garantisce sicurezza e velocità. La spedizione della SIM è gratuita e l’offerta è attivabile da chiunque, con l’unica esclusione dei clienti Vodafone. È un piano che si rivolge a chi fa un uso molto intenso di internet, ad esempio per streaming, download o utilizzo come hotspot, e vuole evitare di rimanere senza dati durante il mese.

Due offerte per due profili di utilizzo

Il confronto tra queste due proposte mette in evidenza due pubblici diversi. PosteMobile parla a chi vuole un’offerta economica e affidabile, con un numero di giga sufficiente per un uso quotidiano fatto di social, messaggistica e un po’ di video in mobilità. Ops! Mobile invece punta a chi consuma molti dati e preferisce un piano più ricco, anche a un prezzo leggermente superiore. La scelta dipende quindi dal proprio fabbisogno: risparmio e semplicità con PosteMobile oppure tanti giga e flessibilità d’uso con Ops! Mobile. Entrambe offrono trasparenza e costi chiari, senza vincoli nascosti, ma con approcci differenti al mercato.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Felice Galluccio

Appassionato di tecnologia ed elettronica in generale così come dello sport. Scrivere mi migliora la giornata, questo è il lavoro che amo! Never stop learning!