PosteMobile lancia l’offerta Creami EXTRA WOW 150 Online

PosteMobile amplia la sua gamma di soluzioni con Creami EXTRA WOW 150 Online, un’offerta pensata esclusivamente per chi sceglie di attivarla sul sito ufficiale. La tariffa propone un pacchetto che unisce minuti e SMS illimitati con un’ampia dotazione di dati per la navigazione, fissata a 150GB mensili in 4G+. Il tutto al prezzo super competitivo di soli 6,99€ al mese.

L’attivazione richiede un costo iniziale di 20€, diviso tra 10€ per la SIM e 10 euro come prima ricarica che include il canone del primo mese. L’offerta si appoggia alla rete Vodafone, garantendo così copertura 4G su oltre il 99% della popolazione italiana e velocità di connessione fino a 300Mbps. Un elemento che rafforza la competitività di PosteMobile rispetto agli altri operatori virtuali.

PosteMobile: condizioni e trasparenza dell’offerta

Tra i servizi inclusi senza costi extra figurano funzioni utili come “Ti cerco” e “Richiama ora”, oltre all’avviso di chiamata e al controllo del credito residuo al numero 401212. Non manca la possibilità di condividere la propria connessione con altri dispositivi tramite hotspot, senza alcuna spesa extra.

Uno degli aspetti centrali di Creami EXTRA WOW 150 Online riguarda la trasparenza dei costi in caso di mancato rinnovo. Qualora il credito non fosse sufficiente, si attiverebbero tariffe a consumo. Parliamo di 18 centesimi al minuto per le chiamate, 12cent per SMS e 2€ al giorno per 500MB di traffico dati alla prima connessione. L’utente ha comunque la possibilità di bloccare o riattivare la navigazione a consumo inviando un semplice SMS gratuito o accedendo all’area personale sul sito o tramite app Poste Italiane.

La società precisa poi che la qualità della connessione può dipendere da diversi fattori, come congestione di rete, zona di copertura, caratteristiche del terminale e prestazioni del server web visitato. Ad ogni modo, la promessa di velocità fino a 300Mbps in 4G+ resta un punto di forza rispetto a molte soluzioni concorrenti. Con Creami EXTRA WOW 150 Online, PosteMobile conferma la propria strategia di offrire piani convenienti e trasparenti, adatti a chi cerca un pacchetto ricco di gigabyte e senza limiti per le chiamate, il tutto con l’affidabilità di un marchio ormai radicato nel mercato italiano.