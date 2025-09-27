Amazon sconta il Realme GT 6T 5G: oggi a poco più di 300 euro

Lo sapevate che il Realme GT 6T 5G è lo smartphone con display più luminoso mai creato? Tutto ciò è stato possibile grazie all’utilizzo di materiali luminescenti di ultima generazione. Proprio per questo il Realme GT 6 offre un’esperienza di visualizzazione su display ultra nitida con una luminosità massima di 6000 nit. Persino sotto il sole il display rimarrà perfettamente luminoso e leggibile.

Quale momento migliore dunque se non questo per acquistarlo? Oggi vi viene proposto da Amazon con uno sconto del 4% che vi consente di risparmiare rispetto al prezzo di listino. Approfittatene subito per pagarlo meno.

Realme GT 6T 5G oggi in offerta su Amazon

Oltre a ciò, dispone di tecnologia di ricarica full-GaN da 120 W e chipset di gestione dell’alimentazione SUPERVOOC S. Di conseguenza, questo smartphone non solo offre la massima velocità di ricarica nel segmento, ma anche la massima efficienza energetica per mantenere l’80% dello stato di salute della batteria, persino dopo 1600 cicli di ricarica. Ecco perché già tantissimi utenti hanno deciso di procedere con l’acquisto.

Anche le foto scattate sono perfette. Questo Realme dispone infatti di una fotocamera principale da 50MP a marchio Sony. Se siete appassionati di fotografia, anche sotto questo aspetto lo smartphone non vi deluderà. Non vi resta che approfittare dello sconto Amazon del 4% per acquistare il Realme GT 6T 5G a soli 317,80 euro. La spedizione è completamente gratuita e avete una garanzia di 24 mesi sul prodotto.