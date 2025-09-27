Polti: arrivano le nuove macchine da caffè colorate

Il mercato italiano del caffè domestico si arricchisce di una novità che unisce tecnologia, design e una particolare attenzione all’esperienza dell’utente. Polti ha presentato la gamma Polti Coffea Pop Your Coffee. Una linea che punta a rendere il rito dell’espresso un momento personalizzabile e accessibile. Senza rinunciare alla qualità. L’introduzione di tale gamma non riguarda soltanto l’aspetto funzionale, ma anche quello estetico. Le nuove macchine sono disponibili in rosso, verde acqua, crema e azzurro. Le quali si affiancano alle classiche versioni in bianco e nero. Una scelta cromatica che trasforma l’oggetto da strumento quotidiano a elemento di arredo. Capace di integrarsi in contesti domestici diversi. La compattezza del design, caratterizzato da linee essenziali, consente, inoltre, di collocarle facilmente anche in spazi ridotti.

Polti presenta le sue nuove macchine da caffè

Riguardo il comparto tecnico, l’azienda ha puntato su un sistema di utilizzo intuitivo. Con due tasti è possibile selezionare la lunghezza dell’espresso, mentre tre livelli di temperatura permettono di modulare l’estrazione secondo il gusto personale. A ciò si aggiungono funzioni pratiche come il cassetto raccogli-cialde automatico e il serbatoio estraibile da 850 millilitri. Elementi che garantiscono più erogazioni senza interruzioni. La compatibilità con tutte le cialde E.S.E. da 44 mm amplia le possibilità di utilizzo.

L’azienda ha accompagnato il lancio con una campagna di comunicazione articolata, attiva da settembre a dicembre, che attraversa diversi canali. Una strategia che include la presenza in programmi ad alta visibilità come “Bake Off Italia”. A cui si aggiungono collaborazioni con realtà social consolidate come “Il Milanese Imbruttito”. Accanto alla comunicazione, Polti ha previsto attività in-store e dimostrazioni dirette.

Il prezzo di partenza, fissato a 139 euro, si colloca in una fascia competitiva per il settore. Con una promozione specifica sulla versione bianca disponibile a 99 euro su Amazon. L’arrivo di tale dispositivo conferma come l’evoluzione del design degli elettrodomestici non sia più un aspetto accessorio, ma un fattore centrale.