IFA 2025: Haier reinventa casa con app ed elettrodomestici smart

A IFA 2025 Haier porta la propria visione di una casa veramente connessa, un ecosistema dove tecnologia e desideri delle persone si intrecciano senza soluzione di continuità. Al centro di tutto c’è l’app hOn, capace di orchestrare ogni aspetto della smart home, dagli elettrodomestici agli impianti fotovoltaici, fino ai sistemi di trattamento dell’aria. Dieci milioni di utenti connessi dimostrano che la strada intrapresa dal gruppo non è solo ambiziosa, ma anche concreta, trasformando la gestione della casa in un’esperienza fluida e intuitiva. Lo spazio espositivo di Haier, Candy e Hoover è organizzato come un vero appartamento dove ogni tecnologia può essere vissuta in prima persona, mostrando quanto l’innovazione possa rendere le attività quotidiane più semplici e soddisfacenti.

Dalle smart TV alla coffee machine: l’ecosistema Haier che connette tutto

Candy propone novità che trasformano completamente la routine del bucato. La lavatrice Multi Wash permette di trattare diversi tipi di capi nello stesso momento, con tre cestelli indipendenti che rispettano le esigenze specifiche di ciascun indumento, dal delicato alla biancheria dei bambini. Ogni programma è calibrato automaticamente grazie a sensori intelligenti che regolano peso, acqua e detersivo, mentre sistemi come Smart Spray e Clean Shield garantiscono igiene e pulizia profonda. L’attenzione al dettaglio si estende anche al forno Bake 800, capace di cucinare menu complessi senza preriscaldare, e alla City Fresco, frigorifero compatto ma sorprendentemente versatile e colorato, che celebra 80 anni di storia del brand.

Hoover mostra come design e funzionalità possano convivere senza compromessi. Dalle scope elettriche HF6 Turbo Sense, che regolano la potenza in base al tipo di pavimento, ai robot aspirapolvere HG8 Ultra Sense, che mappano ogni stanza con precisione grazie all’intelligenza artificiale, l’obiettivo è rendere le pulizie domestiche più efficaci e meno faticose, combinando tecnologia avanzata e praticità quotidiana.

Haier stessa svela forni Steam ID 2 per una cucina evoluta e salutare, lavastoviglie I-Pro Shine con luce LED antibatterica e la nuova linea I-Master 3 con friggitrici ad aria innovative. La I-Master Coffee Machine 5 porta la versatilità a un nuovo livello, consentendo di preparare caffè espresso, latte montato, iced coffee e tè con un semplice tocco. Infine, le smart TV Haier, che arrivano fino a 115 pollici, completano l’ecosistema, dimostrando come l’innovazione possa rendere la vita domestica più intelligente, sostenibile e gratificante.