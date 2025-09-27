HONOR Pad X8A con uno sconto shock del 30% grazie ad Amazon

Un 31% di sconto sul prezzo di listino dell’HONOR Pad X8A vi consente di approfittare di un’occasione imperdibile. Oggi infatti potete acquistare un tablet con ottime caratteristiche tecniche risparmiando tantissimo. Per descrivere questo dispositivo iniziamo parlando del design. Design che viene contraddistinto da un peso di soli 495 grammi e uno spessore di soli 7,25 mm.

Detto ciò, risulta piuttosto chiaro che l’HONOR Pad X8a è un tablet leggero e sottile che può essere perfetto per chiunque dato che può essere portato ovunque. Inoltre, la presenza di display da 11 pollici con HONOR Eye Protection migliora l’esperienza d’uso.

Tale caratteristica ottimizza l’uso proprio perché non danneggia gli occhi ed è possibile fare un utilizzo prolungato senza preoccuparsi di nulla.

HONOR Pad X8A in offerta su Amazon

Volete acquistare un nuovo tablet? Se la risposta è sì non potete non procedere subito con l’acquisto di questo HONOR Pad X8A. Tra i tanti punti di forza c’è anche il pannello del display. Quest’ultimo supporta una frequenza di aggiornamento dello schermo di 90Hz, una risoluzione di 1920×1200 e 16,7 milioni di colori.

Ci troviamo dunque davanti a un dispositivo che grazie all’eccellente progettazione è in grado di portare le esperienze visive a livelli migliori rispetto al passato. Non manca inoltre l’ultima versione di MagicOS 8.0 basata su Android 14.

Per consentirvi di avere il meglio da questo tablet a marchio HONOR non mancano una serie di funzioni intelligenti aggiornate, come la funzione Multi-window, App Extender, Dynamic Homepage e HONOR Connect, per un’esperienza utente più intelligente e conveniente. A queste si affiancano anche il processore a 6 nm e il supporto della GPU Qualcomm Adreno 610 e della CPU Qualcomm Kryo 265.

Non perdete altro tempo se volete acquistare l’HONOR Pad X8A al costo di soli 116,42 euro anziché 169,90.