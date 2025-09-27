OnePlus 15, prime conferme sulla scheda tecnica del top di gamma

La serie OnePlus 15 sarà presentata ufficialmente ad ottobre in Cina. Il produttore darà priorità alla propria nazione con un lancio anticipato e, solo in seguito, presenterà il dispositivo a livello internazionale.

Considerando che ormai ottobre è vicinissimo, grazie ad alcune indiscrezioni possiamo già scoprire dei dettagli sui dispositivi che comporranno la famiglia. Ci aspettiamo il debutto di OnePlus 15 che sarà il device top di gamma dell’azienda e al suo fianco arriverà anche OnePlus 15R, dispositivo che si collocherà nella fascia medio-alta del mercato.

I leak trapelati indicano che OnePlus 15 sarà uno smartphone rinnovato in molti aspetti, tra cui il design posteriore. Dal punto di vista tecnico, il dispositivo avrà un display ampio con una risoluzione di 1.5K e un refresh rate a 165Hz. Il panello sarà piatto con bordi arrotondati, scelta che contribuirà all’ergonomia generale.

Infatti, gli analisti si aspettano che OnePlus abbia lavorato sull’ottimizzazione delle componenti interne per diminuire lo spessore del device. I bordi saranno ultra sottili arrivano a misurare 1.15 mm. Passando al SoC, l’azienda ha già confermato che sarà presente il Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 appena presentato.

Il sistema sarà supportato da 16 GB di RAM e ci aspettiamo fino ad 1TB di memoria interna. Le indiscrezioni emerse lasciano intendere che la batteria avrà una capacità di 7.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 100W con cavo e 50W in modalità wireless.

Passando al comparto fotografico, la fotocamera principale da 50 megapixel sarà affiancata da un teleobiettivo periscopico da 5 MP e da un sensore ultragrandangolare. Il sistema operativo sarà Android 16 con l’interfaccia proprietaria ColorOS 16 in Cina e OxygenOS 16 nel resto del mondo. La commercializzazione in Asia è attesa a cavallo dei mesi di novembre e dicembre mentre gli utenti Europei dovranno attendere almeno gennaio 2026.