Material 3 arriva su Wear OS: cambiano le icone dell’app Orologio

Google continua a portare il linguaggio visivo Material 3 Expressive anche su Wear OS. L’ultima novità riguarda proprio l’app Orologio, che è stata da poco aggiornata con delle nuove icone per le sue funzioni principali. Stiamo parlando di Sveglia, Cronometro e Timer. Si tratta di un vero e proprio restyling grafico che rientra nella più ampia strategia del colosso di Mountain View. Il tutto serve per rendere l’interfaccia dei propri servizi più uniforme e più intuitiva. L’aggiornamento è ora in distribuzione tramite la versione 6.10.51.7x dell’app.

Wear OS evolve tra coerenza visiva e nuove funzioni

Le modifiche sono visibili sin da subito. L’icona della Sveglia abbandona il giallo acceso e adotta ora un design più realistico. Con anche delle tonalità blu e alcuni dettagli curati. Il Cronometro segue la stessa direzione, passando da un rosso pieno a una combinazione di blu su sfondo bianco. Anche il Timer si aggiorna. Sostituendo il celeste con un disegno in blu e viola che richiama una clessidra. L’intero pacchetto iconografico risulta quindi più armonico e coerente con gli altri elementi del sistema.

Anche se stiamo parlando di piccoli cambiamenti, questi aggiornamenti confermano l’impegno di Google per rendere Wear OS un sistema più maturo. Il passaggio a Material 3 è un passo importante non solo sul piano estetico. Ma è anche funzionale. Le interfacce più chiare, i colori meno invadenti e una coerenza grafica tra le app rendono l’esperienza d’uso più gradevole e immediata. Tutti questi accorgimenti aiutano anche a ridurre lo sforzo visivo durante l’interazione con lo smartwatch.

Il rollout delle nuove icone è già iniziato. Ma come sempre potrebbe impiegare qualche giorno per raggiungere tutti gli utenti. L’app Google Orologio può essere aggiornata direttamente dal Play Store o, per chi vuole testare subito le novità, anche tramite il sito APK Mirror. L’attenzione ai dettagli grafici mostra quanto Google punti a raffinare il proprio mondo. E questo accade anche nei dispositivi indossabili. Il Pixel Watch 3, in arrivo a breve, beneficerà sicuramente di queste migliorie.