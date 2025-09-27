Inquinamento atmosferico: anche l’usura dei freni ha un impatto negativo

Si parla ormai giornalmente del problema dell’inquinamento atmosferico e dei diversi parametri che ne peggiorano gli effetti. Uno dei principali interessati è proprio il settore automobilistico. Oggi vogliamo porre l’attenzione su un aspetto particolarmente importante che riguarda i freni delle vetture.

Nonostante si pensi ormai sempre più spesso a ridurre il numero di veicoli circolanti con nuove norme, non si pensa che esistono altri elementi che possono contribuire. Non a caso, infatti, sembrerebbe che l‘usura dei freni contribuisca all’inquinamento. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo maggiori informazioni in merito.

Inquinamento atmosferico: l’usura dei freni inquina

Vi siete mai chiesti quali potrebbero essere i fattori che contribuiscono all’inquinamento atmosferico? Si pensa sempre più spesso ai veicoli in sè e al crescente parco circolante, ma c’è un aspetto che viene sottovalutato. Quest’ultimo riguarda proprio alcune particelle che vengono rilasciate dall’usura dei freni.

Nello specifico, tali polveri sottili, tra cui il PM10, rimanendo sospese nell’aria contribuiscono a inquinare l’aria e di conseguenza hanno un impatto negativo su salute e ambiente.

Al fine di andare incontro a tale problematica non mancano le iniziative che hanno come obiettivo quello di trovare delle soluzioni valide. Tra queste non possiamo non ricordare il LIFE RE-BREATH, progetto europeo co-finanziato nell’ambito del programma LIFE 2021-2027 nato qualche anno fa. Alla base di tale progetto ci sono alcuni scopi inevitabilmente fondamentali che riguardano il miglioramento delle conoscenze sulle emissioni causate dai freni delle vetture, la conseguente valutazione dell’impatto su salute e ambiente e le soluzioni da trovare.

A tal proposito ricordiamo anche che tale progetto ha alla guida un importante esponente del settore. Si tratta di Brembo N.V., che tutti conosciamo come produttore di sistemi frenanti. Il progetto, terminato a luglio 2025, non fa altro che rappresentare un passo avanti verso lo sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche per un problema che molto spesso passa inosservato.