Nio svela il futuro: quinta generazione di batterie in arrivo

Durante una tavola rotonda a Hangzhou, Qin Lihong ha annunciato l’arrivo delle prime stazioni di sostituzione batterie di quinta generazione. L’anticipazione è giunta poche ore dopo il Nio Day 2025, evento che ha portato alla ribalta il SUV ES8 di terza generazione e la Horizon Edition della berlina ET9. Qin ha chiarito che la novità non è stata presentata sul palco, poiché un appuntamento separato sarà dedicato interamente alle nuove infrastrutture. Entro Natale i primi siti sperimentali apriranno, offrendo una capacità superiore del 20% rispetto agli impianti attuali. Un passaggio che lascia intuire quanto la società Nio voglia spingersi oltre i confini già tracciati, ancor più avanti le rivoluzioni apportate. Chissà ora dove potrà arrivare questa corsa alla tecnologia.

La rete tra presente e futuro creata da Nio

Oggi la rete conta 3.502 stazioni di sostituzione e 4.749 stazioni di ricarica in tutta la Cina. Le strutture di quarta generazione, introdotte nel 2023, hanno già portato un balzo in avanti: 23 compartimenti batteria, fino a 480 sostituzioni giornaliere e tempi ridotti del 22%. Qin ha spiegato che circa il 60% della capacità è utilizzata, dato che consente ampia flessibilità nella gestione delle richieste. Perché accontentarsi quando il margine di crescita è così evidente? La Nio guarda oltre, pronta a moltiplicare efficienza e disponibilità.

Dall’autunno 2024 il modello di crescita Nio si è spostato: da investimenti diretti a collaborazioni con partner locali, condividendo costi e ricavi. Una strada che Qin ha confermato sarà seguita anche in Europa e in altri mercati. Non si tratterà di finanziare da soli ogni impianto, ma di costruire congiuntamente una rete solida. I partner avranno ruoli distinti: chi gestirà le stazioni non coinciderà sempre con chi curerà vendite o servizi. Questa diversificazione, ha spiegato Qin, rafforza la presenza senza gravare sulle spese. È la visione di un’espansione Nio “asset-light”, rapida e sostenibile. Il ritmo varierà pur in base al Paese, ma la direzione appare segnata e precisa.