Xiaomi Smart Band 9 Pro in regalo: su Amazon costa meno di 60 euro

Lo Xiaomi Smart Band 9 Pro si contraddistingue grazie alla presenza di uno schermo AMOLED 1.74 pollici. Dettaglio che consente di visualizzare notifiche e altri dati senza alcuno sforzo. Con lo sconto proposto dal colosso dell’e-commerce Amazon oggi può essere acquistato al costo di soli 59,09 euro anziché 79,99 euro. Non a caso, lo sconto è del 26% e consente di risparmiare rispetto ad altri giorni.

Se siete da tempo in cerca di uno smart band questo è il momento giusto per approfittarne. E’ bene ricordare che grazie allo schermo AMOLED con bordi stretti, ridotti a 2,2 mm, viene migliorato notevolmente il rapporto schermo-corpo. Tutto ciò consente di avere in ogni momento un’eccezionale esperienza visiva.

Xiaomi Smart Band 9 Pro oggi in offerta su Amazon

Oltre al display AMOLED da 1.74 pollici, questo smart band a marchio Xiaomi è perfetto per il monitoraggio avanzato della salute. Non a caso, è stato progettato per il monitoraggio avanzato del sonno, per la misurazione della frequenza cardiaca e dei livelli di ossigeno nel sangue. Oltre a queste importanti funzioni è anche possibile accedere a funzioni per la gestione della salute femminile e monitoraggio continuo dello stress.

Perfetto per tantissimi sport. Non a caso sono presenti oltre 150 modalità sportive che consentono di monitorare il movimento in qualunque momento. Tra i tanti punti di forza c’è il supporto a un’ampia gamma di sport acquatici incluso il riconoscimento della postura del nuoto. Inoltre, è dotato di una batteria più ampia e di un nuovo chip a basso consumo che offre fino a 21 giorni di durata della batteria, offrendo un’autonomia superiore del 50% rispetto al modello precedente.

Giunti a questo punto non vi resta che approfittare dello sconto proposto da Amazon per acquistare lo Xiaomi Smart Band Pro a soli 59,09 euro.