Google Home sul web diventa un vero centro di controllo per la smart home

Google ha da poco rilasciato un aggiornamento che cambia notevolmente l’esperienza d’uso di GoogleHome via browser. La piattaforma, accessibile da home.google.com, diventa ora un’alternativa completa all’app mobile, poiché offre strumenti avanzati per il controllo della casa intelligente. La novità più rilevante riguarda l’introduzione dell’editor di script direttamente nel browser. Si tratta di una funzione pensata per gli utenti esperti che desiderano creare automazioni complesse. Questo strumento, infatti, finora riservato all’applicazione su smartphone e tablet, apre la strada a una gestione più personalizzata dei dispositivi smart.

Google Home sul browser, più autonomia e comodità per gli utenti

Un altro aspetto che segna un salto di qualità è la gestione delle videocamere di sorveglianza Nest. L’interfaccia web consente ora di visualizzare in contemporanea i feed live di più telecamere, un’opzione che sfrutta appieno i grandi schermi dei computer. Direttamente dal browser è possibile utilizzare la comunicazione a due vie, verificare lo stato della batteria dei dispositivi e persino creare e scaricare clip video registrate. Insomma tutte funzioni che trasformano Google Home sul web da semplice supporto a strumento di controllo a tutti gli effetti, utile non solo agli utenti occasionali ma anche a chi gestisce ambienti più complessi.

L’aggiornamento conferma la volontà dell’ azienda di ridurre la distanza tra l’esperienza desktop e quella mobile. Pur restando l’app per smartphone il punto di riferimento principale, la versione web si propone oggi come alternativa solida. Assolutamente ideale per chi desidera monitorare e controllare la propria smart home senza necessariamente avere il telefono sempre a portata di mano. Basta un account-Google e un browser per accedere a una serie di funzionalità che, fino a poco tempo fa, richiedevano l’uso esclusivo di un dispositivo mobile.

Da semplice interfaccia limitata, la versione browser diventa uno strumento indipendente, capace di rispondere anche alle esigenze più avanzate. Programmare automazioni, monitorare la sicurezza domestica e gestire dispositivi connessi non è mai stato così semplice da computer.