BYD Yangwang U9: la supercar da 3.000 CV inizia i test su pista

Le case automobilistiche continuano a lavorare al fine di portare sul mercato nuovi modelli elettrici. Modelli che possano essere in grado di contraddistinguersi grazie a una serie di caratteristiche. Tra le principali realtà che a oggi stanno portando avanti un importante lavoro di progettazione c’è l’azienda automobilistica cinese BYD.

Nello specifico, il marchio BYD sta lavorando sullo sviluppo di una versione del tutto performante della sua Yangwang U9. Quest’ultima, secondo quanto diffuso finora, si contraddistinguerà grazie a un’eccellente potenza. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo maggiori informazioni in merito.

BYD: l’azienda è al lavoro su una nuova versione della Yangwang U9

Sono tante le case automobilistiche che puntano a portare sul mercato modelli prestazionali e dunque migliori rispetto al passato. Non a caso, l’obiettivo è sempre quello di rispondere alle diverse esigenze degli utenti che sono in cerca sia di potenza che di comfort. Ad attirare particolarmente l’attenzione nei giorni scorsi è stato un breve filmato diffuso dal marchio cinese BYD. Quest’ultimo ha diffuso un video che vede come protagonista il prototipo numero 2 della versione più estrema della Yangwang U9. La vettura viene mostrata mentre esce fuori da un garage, motivo per cui si presume che stia iniziando i nuovi test.

Quel che sappiamo in merito a questa performante auto è che dispone di una potenza di 2.220 kW che equivalgono a ben 3.018 CV. Nonostante le informazioni relative a questa nuova versione siano ancora poche anche da parte dello stesso costruttore, possiamo immaginare che l’obiettivo di BYD è quello di ottimizzarla al meglio.

Non dobbiamo di certo dimenticare che la Yangwang U9 è riuscita a battere il record mondiale di velocità per veicoli elettrici, raggiungendo i 472,41 km/h. Gli elementi che hanno reso possibile tutto ciò sono senza alcun dubbio l’architettura a 1.200 V accompagnata dal powertrain formato da 4 motori elettrici, uno per ruota.