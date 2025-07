Proton Lumo per una maggiore privacy AI: scopri come protegge davvero i tuoi dati

Proton Lumo è arrivato. L’assistente AI sviluppato da Proton, l’azienda svizzera già celebre per servizi cifrati come Proton Mail e Drive, promette qualcosa di raro: il rispetto assoluto dei dati personali. Ogni parola scritta, ogni documento analizzato, ogni file caricato resta sotto il controllo dell’utente. Nessun accesso esterno, neppure da parte di Proton. Il sistema è costruito attorno alla cifratura “zero-access”, una barriera tecnologica che impedisce a chiunque, incluso il provider, di decrittare le informazioni. Le conversazioni non viaggiano verso il cloud. Restano localizzate sul dispositivo, invisibili a governi, agenzie, società pubblicitarie e non sono usate per addestrare modelli. Ogni interazione diventa così privata nel senso più puro del termine.

Potente e progettato per non spiare

Il chatbot AI scrive testi, riassume PDF, compone email, risolve problemi tecnici, analizza file, interagisce con i documenti cifrati su Proton Drive, tutto questo senza conservarne traccia. Il contenuto dei file resta inviolato anche durante l’elaborazione. Disponibile anche una funzione di ricerca sul web, disattivata per impostazione predefinita. L’attivazione resta facoltativa, e si affida a motori compatibili con logiche privacy-first, evitando tracciamenti pubblicitari o profilazioni. Il sistema è incentrati su una combinazione di modelli open source come Mistral Nemo, Mistral Small 3, OpenHands 32B di Nvidia e OLMO 2 32B dell’Allen Institute for AI. La selezione è dinamica: alle richieste di programmazione risponde OpenHands, ottimizzato per il coding. Questo riduce il consumo di risorse e limita l’esposizione dei dati, eseguendo tutto su server europei sotto giurisdizione Proton.

Accessibile, trasparente, l’AI per chi pretende rispetto

L’AI Lumo è già utilizzabile via browser e su app per iOS e Android. Agli utenti non registrati è concesso un numero limitato di domande settimanali, senza accesso alla cronologia. Gli account gratuiti permettono una cronologia cifrata, salvataggi preferiti limitati e caricamento di file piccoli. Lumo Plus, a 12,99 euro al mese o 119,99 euro l’anno, sblocca tutto: conversazioni illimitate, storico completo cifrato, supporto per file grandi e preferiti senza restrizioni. Considerando che ormai l’AI viene sfruttata per monetizzare ogni interazione, Lumo rovescia tale concezione.