Euronics: offerte Logitech irresistibili dai prezzi incredibili

Con Euronics potete scoprire le promozioni Logitech ideali per il vostro setup, con prodotti di qualità e prezzi imbattibili

scritto da Rossella Vitale
Che stiate aggiornando il vostro setup per partite competitive o serate di streaming, da Euronics tutto è a portata di mano, pronto per essere testato e confrontato. Qui non si parla solo di tecnologia, si parla di strumenti pensati per offrire il massimo del divertimento e della precisione. Passeggiare tra gli scaffali è un piccolo piacere per ogni gamer: ogni angolo dello store racconta una storia di innovazione e attenzione ai dettagli. E naturalmente, ogni visita a Euronics può regalarvi idee nuove per migliorare il vostro setup Logitech, grazie a offerte e promozioni che non si trovano altrove.

 Euronics, il regno del gaming

Da Euronics, il G502 X LIGHTSPEED-Nero a 89,90 euro garantisce precisione assoluta, mentre il G535 Wireless Gaming Headset a 79,90 euro vi immerge completamente nel gioco. La versione cablata, il G335 Wired Gaming Headset-Nero a 39,90 euro, è perfetta per chi vuole semplicità e qualità. Lo streaming non è un problema con il Microfono dinamico Yeti GX-Nero a 99 euro, ideale per registrazioni professionali. Per chi cerca una tastiera reattiva, la G515 LIGHTSPEED TKL a 99,90 euro unisce design e prestazioni, mentre la G915 X LIGHTSPEED Wireless Gaming Keyboard a 189 euro è la scelta di chi vuole il top.

Il Volante da corsa G923 SE (PS5/PS4) a 259 euro vi farà sentire veri piloti, mentre le cuffie G535 LIGHTSPEED-Blu/Nero a 69,90 euro completano qualsiasi setup. Ogni prodotto da Euronics è pronto per essere testato, provato e portato a casa con offerte imperdibili. Visitando Euronics più volte scoprirete come ogni prodotto Logitech può trasformare il vostro gioco e arricchire la vostra esperienza di gamer senza spendere una fortuna.

