Realme GT 6 con un’offerta bomba su Amazon: per voi sconto del 13%

Se non ne potete più del vostro smartphone e volete dunque cambiarlo, oggi è il giorno perfetto per risparmiare. Il Realme GT 6 oggi costa molto meno rispetto al prezzo di listino, motivo per cui già tantissimi utenti hanno deciso di sceglierlo. Lo sconto disponibile è del 13%, perfetto dunque per risparmiare una somma di denaro rispetto ad altri giorni.

Lo sapevate che questo smartphone si contraddistingue da tutti gli altri per avere il display più luminoso al mondo? Non a caso, il Realme GT 6 è stato realizzato secondo i massimi standard per offrire un’esperienza di visualizzazione totale in ogni momento e per consentirvi di accedere ai contenuti con una qualità eccellente.

Realme GT 6 in offerta su Amazon

Oltre a ciò, grazie alla possibilità di regolare la CPU e la GPU, si ottiene il pieno controllo sulle prestazioni, ma non solo. Con questo smartphone a marchio Realme anche le sessioni di gaming diventano perfette grazie alla potenza delle massime prestazioni e a un FPS elevato sempre a portata di mano.

Se anche la fotografia fa parte delle vostre principali passioni, il Realme GT 6 è perfetto per voi. In fase di progettazione, l’azienda ha deciso di dotarlo di un sensore da 1/1,4”. In tal modo, lo smartphone è in grado di regalare le migliori prestazioni anche per gli scatti in notturna. Nello specifico, con HyperTone Imaging Engine si possono ottenere colori realistici e una ricostruzione avanzata dei chiaroscuri, con risultati sempre ottimali in ambienti sia illuminati che bui.

Perché attendere ancora e non approfittare subito di questa offerta Amazon? Lo sconto oggi disponibile è del 13% sul prezzo di listino di 439 euro. Dunque, il prezzo da pagare con lo sconto è di soli 379,99 euro.