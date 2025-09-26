Truffa di settembre, è un tentativo di phishing pericolosissimo

Si parla anche oggi di una nuova truffa, la quale addirittura avrebbe fregato dati personali e soldi anche agli utenti più esperti. Come si può vedere infatti i testi sembrano veritieri, cosa che invece non è assolutamente vera. Stando alle ultime notizie, la probabilità che gli utenti possano ritrovarsi con un inganno del genere nella casella e-mail, è davvero molto alta.

La nuova truffa può fregare anche gli utenti più esperti in qualsiasi momento

Truffa dopo truffa, sono sempre di più gli utenti che cascano nella rete dei malviventi e che finiscono per essere fregati. Secondo quanto riportato, sono più e-mail a mettere in difficoltà le persone, soprattutto con messaggi già visti in passato che sono stati totalmente rivisti. Ecco un chiaro esempio:

“Spero che questo messaggio vi trovi bene. Mi chiamo Mrs. Yokoma Kansai e vi contatto per una questione urgente riguardante l’eredità di mio marito, il dottor Hisanaga Kansai, ex CEO di Kansai Oil & Gas.

Attualmente sto affrontando difficoltà nel recuperare i suoi beni, compreso un ingente fondo di 220 milioni di dollari detenuto presso una banca di sicurezza. A causa di controversie sollevate da alcuni associati, sto cercando assistenza qualificata per risolvere questa situazione.

Se foste disponibili, apprezzerei molto l’opportunità di discuterne ulteriormente alla vostra prima occasione utile.

Grazie per il vostro tempo e la vostra considerazione.

Cordiali saluti,

Mrs. Yokoma Kansai“.

Purtroppo però non è finita qui in quanto di truffa ce n’è un’altra ancora che sta mettendo gli utenti in seria difficoltà. Fate attenzione anche a questo messaggio:

“Affrettati! Il numero di premi disponibili è limitato. Conferma ora!

LIDL

Il vincitore di oggi è felicegalluccio93

SEI STATO SELEZIONATO!

Per ricevere il tuo regalo:

Set Parkside 3 pezzi

Richiedi il tuo regalo

Congratulazioni!

Sei stato selezionato per partecipare GRATIS

al nostro programma fedeltà. Ti basterà un minuto per ricevere questo fantastico regalo.“