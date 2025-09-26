PlayStation, arriva il controller DualSense di God of War

Durante l’evento State of Play, il colosso del gaming Sony ha annunciato l’arrivo ufficiale di un nuovo fantastico controller per la sua console da gaming PlayStation 5. Si tratta in particolare del nuovo controller wireless DualSense – Edizione limitata 20° anniversario di God of War. Come suggerisce anche il nome, si tratta di un controller pensato dall’azienda proprio per celebrare il 20° anniversario dall’arrivo ufficiale della fantastica saga di videogiochi del Fantasma di Sparta.

PlayStation, arriva ufficialmente il nuovo controller DualSense di God of War

Il colosso del gaming Sony ha da poco annunciato ufficialmente l’arrivo di un nuovo fantastico controller DualSense. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al nuovo controller in edizione limitata dedicata al noto videogioco God of War. Sono ormai trascorsi 20 anni dal debutto ufficiale della fantastica saga di videogiochi. Per questo motivo, Sony ha deciso di celebrare questo evento con un nuovo controller dedicato.

Come è possibile notare dall’immagine iniziale, caratteristica che contraddistingue questo controller è sicuramente il suo design. Ritroviamo infatti dei richiami piuttosto espliciti della carnagione cinerea e del tatuaggio scarlatto del protagonista della saga, il fantasma di Sparta, noto con il nome di Kratos.

Una estetica che è stata particolarmente curata per omaggiare questa fantastica saga e per stupire tutti gli appassionati. Dela Longfish, Associate Art Director di Santa Monica Studio, ha così commentato:

“Mentre decidevamo come rappresentare al meglio la serie, abbiamo subito notato che la forma del controller si prestava perfettamente al tatuaggio a forma di omega di Kratos. Non importa quale titolo della serie God of War stiate giocando: la forma del tatuaggio rosso contrapposta al grigio della carnagione cinerea è uno degli elementi più iconici del look di Kratos, nella saga mitologica greca come in quella norrena. Il nostro team si è impegnato per rappresentare entrambe queste tonalità nella scelta dei colori del controller, rendendolo un autentico omaggio all’iconico design che ha definito Kratos per oltre due decenni.”

Questo nuovo controller sarà disponibile anche in Italia. I pre-ordini partiranno dalle ore 10:00 del 3 ottobre 2025 direttamente sul sito ufficiale https://direct.playstation.com/. Il controller sarà acquistabile ad un prezzo consigliato pari a 84,99 euro.