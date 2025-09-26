Ad
venerdì, Settembre 26, 2025
venerdì, Settembre 26, 2025
AndroidNews

MediaTek Dimensity 9500: ufficiale il nuovo chip per i top di gamma Android

MediaTek annuncia il chip Dimensity 9500: più potenza, AI generativa e grafica avanzata per i top Android.

scritto da Manuel De Pandis
MediaTek Dimensity 9500

MediaTek Dimensity 9500

Il nuovo MediaTek Dimensity 9500 debutta con l’obiettivo di alzare l’asticella delle prestazioni su smartphone Android di fascia alta. Il chip porta novità su tre fronti: potenza di calcolo, efficienza energetica e funzionalità AI. L’annuncio arriva pochi giorni prima della presentazione del rivale diretto, lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 di Qualcomm, segnalando una sfida diretta tra i due produttori.

Il processore MediaTek Dimensity 9500

MediaTek ha scelto una struttura basata su core ad alte prestazioni, definita “all big core”. Il processore integra un Arm C1-Ultra a 4,21 GHz, tre Arm C1-Premium a 3,5 GHz e quattro Arm C1-Pro a 2,7 GHz. Questa configurazione punta a offrire un equilibrio tra velocità e consumi. Il supporto per RAM LPDDR5X e storage UFS 4.1 four-lane raddoppia la velocità di lettura e scrittura rispetto alla generazione precedente e accelera del 40% il caricamento di modelli di intelligenza artificiale di grandi dimensioni.

Secondo i dati diffusi dall’azienda, le prestazioni in single core crescono del 32%, mentre quelle in multi core del 17%. Sul fronte consumi, l’efficienza del core principale migliora del 55% e il chip risulta fino al 30% più efficiente nel multitasking con giochi e app di comunicazione.

GPU e gaming

Il Dimensity 9500 integra la GPU Arm Mali G1-Ultra. MediaTek dichiara un aumento delle performance grafiche fino al 33% e un miglioramento dell’efficienza energetica del 42%. La scheda supporta ray tracing a 120 fps, una tecnica che simula in modo realistico la luce nei videogiochi, e un sistema avanzato di interpolazione del frame rate per mantenere stabile la fluidità. L’azienda taiwanese collabora con diverse software house per ottimizzare i titoli più complessi. Tra le integrazioni spicca il supporto a MegaLights in Unreal Engine 5.6 e a Nanite in Unreal Engine 5.5, tecnologie che rendono possibile un rendering in tempo reale di livello AAA e una gestione più realistica delle superfici e delle illuminazioni.

AI e NPU di nuova generazione

Uno dei punti centrali del Dimensity 9500 è la nuova NPU 990, integrata con Generative AI Engine 2.0. Questa unità dedicata raddoppia la potenza di calcolo rispetto alla generazione precedente e introduce l’elaborazione dei modelli di grandi dimensioni BitNet a 1,58 bit. Il vantaggio è una riduzione dei consumi fino al 33%. Grazie a queste ottimizzazioni, il chip gestisce un output LLM da 3 miliardi di parametri con una velocità doppia, supporta testi lunghi fino a 128.000 token e genera immagini in 4K ad alta definizione consumando il 56% in meno alle massime prestazioni.

Fotocamere e display

Il comparto multimediale si affida al processore di immagini MediaTek Imagiq 1190. Le funzioni includono la pre-elaborazione dei file RAW, il supporto per sensori fino a 200 MP, il tracking continuo della messa a fuoco a 30 fps e i video in modalità ritratto 4K a 60 fps con qualità cinematografica. Per la parte visiva, il chip integra la tecnologia MiraVision Adaptive Display, che regola dinamicamente contrasto e saturazione in base al contenuto e alle condizioni di luce. Questo intervento mira a migliorare la resa cromatica e la leggibilità in diverse situazioni.

Connettività e consumi

Il Dimensity 9500 introduce una gestione delle connessioni guidata dall’intelligenza artificiale. La tecnologia consente un risparmio energetico del 10% in 5G e fino al 20% nelle connessioni Wi-Fi, con un aumento della larghezza di banda del 15%. Questi risultati arrivano grazie a un uso più mirato delle risorse di rete e a un bilanciamento dinamico tra velocità e consumi. Per i dispositivi finali significa navigazione più stabile e autonomia più lunga.

MediaTek prevede che i primi smartphone con Dimensity 9500 arriveranno sul mercato nelle prossime settimane. I principali produttori Android di fascia alta sono attesi tra i partner che adotteranno il nuovo chip.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!

Videomaker e filmmaker classe 1991, specializzato presso La Sapienza di Roma in Cinema e Arti dello Spettacolo e diplomato al Centro Sperimentale di Cinematografia. Videomaker pubblicitario per Brand di fama nazionale, per il web e la TV, Content Creator per Tecnoandroid, radiodocumentarista freelance per Rai Radio3.