MediaTek pronta al debutto dei chip a 2nm con TSMC

MediaTek compie un passo che potrebbe cambiare radicalmente il settore tecnologico. L’azienda taiwanese ha infatti confermato di aver concluso lo sviluppo del suo primo chipset a 2 nanometri, realizzato insieme a TSMC con il processo N2P. Il lancio commerciale è atteso entro la fine del 2026 e sarà destinato inizialmente ai dispositivi premium. L’obiettivo prefissato? Rivoluzionare gli attuali standard di prestazioni ed efficienza, in un’epoca in cui i chip devono gestire carichi sempre più complessi senza compromettere autonomia e sostenibilità.

MediaTek e TSMC: la corsa verso il futuro dei semiconduttori

Il processo N2P di TSMC, basato su transistor nanosheet, promette miglioramenti rilevanti. Rispetto alla tecnologia N3E attuale, si parla di un aumento delle prestazioni fino al 18% a parità di consumi oppure di una riduzione del 36% dei consumi mantenendo la stessa velocità di calcolo. La densità logica cresce di 1,2 volte, permettendo di ottenere chip più potenti e compatti allo stesso tempo. Per MediaTek, questi progressi danno il via ad una competizione agguerrita in diversi ambiti, dagli smartphone premium all’IA, passando per automotive, PC e data center.

Secondo Joe Chen, presidente di MediaTek, la collaborazione con TSMC conferma la leadership dell’azienda e la capacità di offrire soluzioni all’avanguardia a clienti di tutto il mondo. Le dichiarazioni di Kevin Zhang, vicepresidente di TSMC, sottolineano invece l’importanza del processo N2P come tappa fondamentale per garantire computing ad alta efficienza energetica nell’era dei nanosheet.

La produzione in volumi del primo SoC a 2nm è prevista per il 2026. Non si tratterà però solo di un aggiornamento per smartphone e dispositivi di fascia alta. L’ impatto infatti potrebbe estendersi a server e sistemi di guida autonoma, trasformando l’intero mondo tecnologico. Questa alleanza tra MediaTek e TSMC indica chiaramente che la corsa ai chip più avanzati non conosce pause. Il futuro della tecnologia passerà inevitabilmente dalla capacità di combinare potenza, miniaturizzazione ed efficienza energetica.