OnePlus 15 si mostra dal vivo: svelati i nuovi colori pastello

OnePlus 15 si avvicina al debutto e le indiscrezioni non si fermano. Dopo i render circolati nei giorni scorsi, due nuove immagini “reali” scattate durante un evento della Peace Elite Professional League hanno mostrato il dispositivo nelle mani dei giovani partecipanti. A catturare l’attenzione non sono state solo le linee del design, ma soprattutto due colorazioni pastello. In particolare, un rosa tenue e un grigio chiarissimo, quest’ultimo probabilmente legato alla variante in titanio.

Dal punto di vista estetico, OnePlus 15 adotta un modulo fotocamere squadrato che ricorda da vicino quello già visto sul 13T. Il setup comprende tre sensori da 50MP, di cui una principale grandangolare, una ultra-wide e un teleobiettivo con zoom ottico 3x. Il tutto sarà gestito dal nuovo motore proprietario DetailMax Engine, con il quale l’azienda punta a compensare l’assenza della collaborazione con Hasselblad. Le immagini, pur non ufficiali, confermano un design elegante e coerente con le linee tipiche del marchio.

OnePlus 15, caratteristiche tecniche e disponibilità attesa

Sul fronte hardware, OnePlus 15 promette di non lasciare spazio a compromessi. Il display LTPO OLED da 6,78” offrirà risoluzione 1,5K e frequenza di aggiornamento fino a 165Hz, pensata per garantire fluidità estrema sia nell’uso quotidiano che nel gaming. Sotto la struttura troveremo il nuovo Snapdragon 8 Elite Gen 5 di Qualcomm, che lo renderà uno dei primi smartphone a montare il chip di nuova generazione.

Particolare attenzione anche alla batteria, che secondo le anticipazioni dovrebbe avere una capacità di circa 7.000mAh, abbinata a una ricarica rapida da 120watt. Numeri che posizionano il dispositivo nella fascia più alta del mercato. L’ obiettivo? Competere con rivali del calibro di Samsung e Apple.

OnePlus 15 sarà presentato ufficialmente nelle prossime settimane, ma inizialmente la disponibilità sarà limitata alla Cina, come già accaduto con il modello precedente. Restano da chiarire i nomi ufficiali delle nuove colorazioni pastello e se queste varianti raggiungeranno anche il mercato europeo. L’attesa cresce, perché il dispositivo si preannuncia come uno dei protagonisti assoluti del 2025 nel settore premium Android.