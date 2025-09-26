Jeep cancella la Gladiator 4xe: il pickup ibrido plug-in non vedrà mai la luce

La Jeep Gladiator 4xe non arriverà mai sul mercato. Dopo mesi di indiscrezioni e la conferma arrivata lo scorso anno dall’allora CEO Jeep Antonio Filosa, ora la casa automobilistica ha scelto di cancellare definitivamente i piani per la versione plug-in del suo pickup. La notizia sorprende non poco. Il motivo? La gamma 4xe ha riscosso un grande successo negli Stati Uniti, in particolare con la Wrangler. Eppure, secondo l’azienda, non esisterebbe sufficiente domanda per giustificare il lancio della Gladiator elettrificata.

Il pickup, già assente da tempo in Europa ma ancora venduto negli Stati Uniti, avrebbe dovuto adottare lo stesso powertrain ibrido plug-in della Wrangler. Ad ogni modo, Jeep ha comunicato ai fornitori lo stop al progetto. La società ha così spiegato che i fondi inizialmente destinati allo sviluppo della Gladiator 4xe saranno reinvestiti per garantire la crescita a lungo termine del modello e per introdurre nuove funzionalità, personalizzazioni e opzioni di motorizzazione richieste dai clienti. La scelta, dunque, riflette la volontà di rivedere la strategia complessiva per rispondere alle nuove preferenze del mercato.

Jeep e Stellantis rivedono la strategia per il mercato americano

Un portavoce del gruppo Stellantis ha confermato che tale decisione è legata a un ripensamento più ampio della strategia di prodotto. La lettera inviata ai fornitori cita infatti l’evoluzione delle richieste dei clienti in materia di propulsione. In altre parole, la domanda per i pickup plug-in non sarebbe sufficiente a sostenere i costi di produzione. Allo stesso tempo, il calo delle vendite della Gladiator negli Stati Uniti e la scadenza imminente dei crediti d’imposta per i veicoli elettrici e ibridi plug-in avrebbero inciso in maniera determinante sulla scelta finale.

Tale decisione si inserisce in un contesto più ampio di riposizionamento per Stellantis. Negli ultimi mesi, il gruppo ha cancellato il progetto del pickup RAM 100% elettrico, puntando invece su una variante con range extender. In contemporanea, è stato reintrodotto il motore V8 Hemi, molto richiesto dal pubblico americano. Scelte che testimoniano come l’azienda stia adattando la propria offerta alle reali preferenze del mercato, anche a costo di rinunciare a progetti già annunciati.

La Jeep Gladiator 4xe, quindi, non arriverà mai sulle strade. Resta il rammarico per un modello che avrebbe potuto replicare il successo della Wrangler 4xe. Ma la casa americana sembra aver scelto una via più prudente, concentrandosi su soluzioni che rispecchiano meglio la domanda attuale del pubblico statunitense.