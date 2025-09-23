Apple iPhone Air: lo smartphone è davvero indistruttibile?

Il lancio degli iPhone Air ha acceso un acceso dibattito tra appassionati ed esperti. Quest’ultimo riguarda soprattutto una sua caratteristica: l’estrema sottigliezza. In particolare, ad attirare l’attenzione è come tale fattore non comprometta la solidità del dispositivo. I primi video comparsi online raccontano, infatti, una storia sorprendente: nonostante lo spessore di appena 5,6 millimetri, il nuovo smartphone di Apple dimostra una resistenza fuori dal comune, sia agli sforzi meccanici e alla flessione. Un dettaglio che non poteva non attirare l’attenzione, se si considera quanto la fragilità fosse stata un punto dolente di modelli precedenti.

Apple: ecco quanto resiste i dispositivi iPhone Air

Sul canale YouTube Mediastorm è stato messo in piedi un test accurato e scientifico. Per farlo è stata utilizzata una macchina realizzata appositamente per applicare una pressione crescente nel punto centrale dello smartphone. Il confronto diretto ha mostrato dati eloquenti. Per piegare in modo permanente l’iPhone 6 Plus erano necessari circa 60 kgf. Mentre con la stessa pressione l’Air si limitava a una leggera flessione, per poi ritornare intatto alla forma originaria.

E non è tutto. Anche altri creator hanno scelto metodi più empirici, spingendosi fino a scenari estremi. In un caso, lo smartphone è stato posizionato a metà su un tavolo e sottoposto al peso del corpo intero di chi lo testava. Il risultato è stato lo stesso: una piegatura temporanea seguita da un ritorno completo alla forma iniziale. Alcuni video circolati su TikTok hanno persino introdotto martelli e altre prove di resistenza al limite del sensazionalismo. Nonostante scricchiolii e flessioni visibili, nessuno è riuscito a danneggiare il dispositivo in modo permanente.

Tali esperimenti, anche se non sempre condotti con rigore scientifico, stanno contribuendo a consolidare l’immagine di un prodotto più robusto di quanto le dimensioni possano far pensare.

Il dato curioso è che, mentre le prove di resistenza stanno convincendo, i preordini dei nuovi iPhone non sembrano aver registrato numeri entusiasmanti. Il motivo potrebbe risiedere nella percezione di una batteria limitata, anche se i test preliminari ne abbiano rivelato performance più che dignitose.