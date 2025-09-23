Ad
martedì, Settembre 23, 2025
martedì, Settembre 23, 2025
ApprofondimentiNewsScienza e Tecnologia

Apple iPhone Air: lo smartphone è davvero indistruttibile?

Secondo recenti test, i nuovi iPhone Air di Apple oltre ad essere sottilissimi sono anche estremamente resistenti. Ecco i dettagli.

scritto da Margareth Galletta
Apple iPhone Air

Il lancio degli iPhone Air ha acceso un acceso dibattito tra appassionati ed esperti. Quest’ultimo riguarda soprattutto una sua caratteristica: l’estrema sottigliezza. In particolare, ad attirare l’attenzione è come tale fattore non comprometta la solidità del dispositivo. I primi video comparsi online raccontano, infatti, una storia sorprendente: nonostante lo spessore di appena 5,6 millimetri, il nuovo smartphone di Apple dimostra una resistenza fuori dal comune, sia agli sforzi meccanici e alla flessione. Un dettaglio che non poteva non attirare l’attenzione, se si considera quanto la fragilità fosse stata un punto dolente di modelli precedenti.

Apple: ecco quanto resiste i dispositivi iPhone Air

Sul canale YouTube Mediastorm è stato messo in piedi un test accurato e scientifico. Per farlo è stata utilizzata una macchina realizzata appositamente per applicare una pressione crescente nel punto centrale dello smartphone. Il confronto diretto ha mostrato dati eloquenti. Per piegare in modo permanente l’iPhone 6 Plus erano necessari circa 60 kgf. Mentre con la stessa pressione l’Air si limitava a una leggera flessione, per poi ritornare intatto alla forma originaria.

E non è tutto. Anche altri creator hanno scelto metodi più empirici, spingendosi fino a scenari estremi. In un caso, lo smartphone è stato posizionato a metà su un tavolo e sottoposto al peso del corpo intero di chi lo testava. Il risultato è stato lo stesso: una piegatura temporanea seguita da un ritorno completo alla forma iniziale. Alcuni video circolati su TikTok hanno persino introdotto martelli e altre prove di resistenza al limite del sensazionalismo. Nonostante scricchiolii e flessioni visibili, nessuno è riuscito a danneggiare il dispositivo in modo permanente.

Tali esperimenti, anche se non sempre condotti con rigore scientifico, stanno contribuendo a consolidare l’immagine di un prodotto più robusto di quanto le dimensioni possano far pensare.

Il dato curioso è che, mentre le prove di resistenza stanno convincendo, i preordini dei nuovi iPhone non sembrano aver registrato numeri entusiasmanti. Il motivo potrebbe risiedere nella percezione di una batteria limitata, anche se i test preliminari ne abbiano rivelato performance più che dignitose.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Margareth Galletta

Ciao sono Margareth, per gli amici Maggie, la vostra amichevole web writer di quartiere. Questa piccola citazione dice già tanto di me: amo il cinema, le serie tv, leggere e cantare a squarciagola i musical a teatro. Se a questo aggiungiamo la passione per la fotografia e la tecnologia direi che è facile intuire perché ho deciso di studiare e poi lavorare con la comunicazione.