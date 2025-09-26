iPhone 17 Pro Max: l’autonomia supera quella dei Galaxy S25 Ultra?

Nel panorama dei top di gamma, la durata della batteria sta assumendo un ruolo sempre più centrale. A tal proposito, sono interessanti i test recenti effettuati su alcuni dei modelli più avanzati di Apple e Samsung. Nel dettaglio, secondo prove indipendenti, l’iPhone 17 Pro Max emerge come leader di categoria. Durante simulazioni che replicano un utilizzo reale, comprese applicazioni social, streaming musicale e video, il dispositivo ha superato le 13 ore di funzionamento continuo. Tale risultato lo pone davanti al Galaxy S25 Ultra, che ha registrato quasi 12 ore di utilizzo prima di esaurire la batteria. Tale differenza evidenzia l’impegno di Apple per offrire dispositivi sempre più autonomi.

Apple migliora l’autonomia non solo iPhone 17 Pro

Un aspetto interessante riguarda le diverse varianti di mercato. La versione europea del Pro Max, con carrello per SIM fisica, mostra ottime prestazioni. Mentre la variante eSIM, venduta in alcuni mercati come quello degli Stati Uniti, potrebbe offrire un margine aggiuntivo di autonomia. Ciò evidenzia come anche piccoli dettagli tecnici possano influire sull’esperienza quotidiana dell’utente.

In tale scenario, non sorprende che anche i modelli minori della gamma abbiano mostrato progressi rispetto alle generazioni precedenti. L’iPhone 17 base e l’iPhone 17 Pro hanno migliorato la propria autonomia. Mentre la versione Air si è dimostrata più limitata, ma comunque più efficiente rispetto ai modelli analoghi dello scorso anno. A tal proposito, è nei test realistici, con utilizzo intensivo, che emergono le differenze concrete tra dispositivi. Qui, infatti, l’iPhone 17 Pro Max dimostra una resistenza superiore.

Quanto mostrato con i nuovi smartphone Apple riguardo l’autonomia apre una prospettiva più ampia sul futuro degli smartphone. Mentre le specifiche tecniche continuano a crescere, la capacità di accompagnare l’utente senza interruzioni per un’intera giornata si conferma un parametro essenziale. In tale contesto, la gestione energetica diventa non solo un vantaggio competitivo, ma un criterio fondamentale per definire la qualità e l’affidabilità di un dispositivo moderno.